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Алли: Моуринью извинился передо мной за то, что назвал меня ленивым

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Полузащитник "Эвертона" Деле Алли вспомнил о разговоре с Жозе Моуринью, который состоялся, когда игрок и тренер находились в "Тоттенхэме".

"Мне многие припоминают фрагмент из документального фильма, где Моуринью назвал меня ленивым и сказал, что в будущем я могу пожалеть об упущенных возможностях. Тот разговор состоялся после восстановительного дня. Через неделю Моуринью извинился за то, что назвал меня ленивым, ведь на тренировках он увидел, насколько усердно я работаю. Тем не менее, это не попало в документальный фильм", – сказал Алли в интервью Гари Невиллу.

Ранее ходили слухи, что нынешний тренер "Эвертона" Шон Дайч собирается дать 27-летнему Алли шанс закрепиться в команде.

Источник: euro-football.ru


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URL: https://www.vb.kg/431200
Теги:
футбол
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