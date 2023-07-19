В Иссык-Кульской области сотрудники милиции спасли тонущего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 18 июля около 12:20 часов дня сотрудники 2-го батальона полка специального назначения МВД старшина милиции Артур Ашимбаев, старшина милиции Эркинбек уулу Дуйшенбек и сотрудники 3-го батальона города Ош, сержант милиции Баатырали уулу Шерзат и сержант милиции Эламан Мурзабеков во время несения службы на территории базы отдыха "Ала-Тоо" Иссык-Кульской области, заметили тонущего человека, незамедлительно

бросились на помощь и спасли 27-летнему мужчине жизнь. На пляже сотрудники милиции оказали ему первую помощь и вызвали скорую.