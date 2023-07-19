Японская делегация презентовала мэрии Бишкека технологию холодного асфальта

В столичном муниципалитете состоялась встреча вице-мэра города Бишкек Мурата Осмонова и представителей "IKEE Group", сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На встрече присутствовали генеральный директор Нишияма Шю, а также представители компании "JDI" Хадцукадэ Цумио и Кусама Кенжи.

В ходе встречи японская сторона поделилась целями своего визита в Бишкек и презентовала свой продукт (технология холодного асфальта). Одновременно представители компании поделились планами по сотрудничеству, отметив, что одним из вариантов финансирования совместных проектов видят механизмы японского агентства по международному сотрудничеству JICA.

Во время встречи сторонами была достигнута договоренность о продолжении взаимовыгодного сотрудничества во благо города Бишкек и его жителей.

Со стороны мэрии города Бишкек по итогам встречи, японской стороне в целях ознакомления с производственными мощностями был предложен выезд на строящийся объект асфальто-бетонного завода и хозяйственную базу муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис".

Мурат Осмонов отметил важность определения формата сотрудничества, модели финансирования. Так же внес предложение в срочном порядке установить конкретные задачи, сроки и ускорить процесс реализации проекта.