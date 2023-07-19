Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Джидду

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 июля, по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиз Аль Сауда с рабочим визитом прибыл в страну. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Борт президента приземлился в международном аэропорту г. Джидда.

В аэропорту расстелена ковровая дорожка, выстроен Почетный караул.

Президента Садыра Жапарова встретил губернатор Мекки Халид бен Фейсал Аль Сауд.

В рамках визита Глава государства примет участие в первом Саммите глав государств "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива". Лидеры стран обсудят вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, в рамках визита президент Садыр Жапаров встретится с главами арабских государств Залива".