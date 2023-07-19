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Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Джидду

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 июля, по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиз Аль Сауда с рабочим визитом прибыл в страну. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Борт президента приземлился в международном аэропорту г. Джидда.

В аэропорту расстелена ковровая дорожка, выстроен Почетный караул.

Президента Садыра Жапарова встретил губернатор Мекки Халид бен Фейсал Аль Сауд.

В рамках визита Глава государства примет участие в первом Саммите глав государств "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива". Лидеры стран обсудят вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, в рамках визита президент Садыр Жапаров встретится с главами арабских государств Залива".


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URL: https://www.vb.kg/431214
Теги:
Садыр Жапаров, Саудовская Аравия
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