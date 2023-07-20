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В Бишкеке объявили тендер на строительство ЦСМ

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Управление капитального строительства мэрии Бишкека объявляет тендер на строительные работы 2-х этажный Центр семейной медицины. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Объект находится в Южной части города Бишкек, в Ленинском районе, по улице Семетей 6.

Общая площадь участка –1,264га

Сметная стоимость составляет 110 миллионов 840 тысяч 557 сома; На 2023 год предусмотрены средства в размере 39 000,0 тыс.сом.

Дорогие горожане и предприниматели! Подробная информация о конкурсах опубликована на портале государственных закупок.


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URL: https://www.vb.kg/431216
Теги:
мэрия, ЦСМ, тендер, Бишкек
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