Елена Баялинова: Лучший способ сохранить здоровье - не лечиться в интернете

В соцсетях сегодня можно найти практически любую информацию. Это удобно, но и опасно, особенно когда речь идет о медицине. Сейчас появилось много блогеров, позиционирующих себя как врачей, специалистов во всем понемногу, есть они и в медицинских учреждениях.

Чем могут навредить такие "специалисты"? И нужны ли вообще блогеры в медучреждениях? Свою точку зрения по этим вопросам высказала в беседе с vb.kg медиаэксперт Елена Баялинова.

- Присутствие в соцсетях для любого медицинского учреждения, безусловно, не будет лишним, поскольку сети стали одним из инструментов онлайн-продвижения клиники. При грамотном, а главное - ответственном использовании они позволяют поддерживать тёплые и доверительное отношения с пациентами, а это, в свою очередь, почти всегда залог того, что со своими проблемами они обратятся именно в ту клинику, которой доверяют.

Что же касается рекомендаций блогеров-"околодокторов", то они могут нанести и наносят реальный вред здоровью. Хотя, как показывает практика, их посты в соцсетях привлекают большое внимание. Такая популярность объясняется легко: к врачам у нас ходить не любят, особенно люди трудоспособного возраста, кому-то некогда, для кого-то дорого. Особенно это касается мужчин в части мужского здоровья или лечения зависимостей – тут срабатывают серьёзные стереотипы о том, что таким болеть стыдно. А тут предлагаются простые готовые "рецепты" – "выпей вот это, сделай вот так и будешь здоров, поступи так-то" и так далее. И многие, образно говоря, клюют, надеются, что благодаря таким рекомендациям могут решить свою конкретную проблему со здоровьем.

Не имея спецобразования, людям трудно сразу понять, где правда, а где фейк, что все эти выдуманные в большинстве своем оздоровительные теории в лучшем случае окажутся бесполезными, в худшем – нанесут вред здоровью. И наносят не меньше разного рода знахарей: следуя советам блогера, человек, например, вовремя не обратится за квалифицированной медицинской помощью.

Но и среди квалифицированных врачей тоже есть блогеры…

- Однако компетентный врач никогда не будет ставить диагнозы и назначать конкретные методы лечения, не имея дела с пациентом в реальной жизни. Он может рассказывать о конкретных заболеваниях, называть симптомы, объяснять, как их обычно лечат, поскольку осознает, что за свои слова, сказанные на своей страничке, он несет двойную ответственность.

Кстати, закон предусматривает ответственность, по сути, за обман пользователей сетей блогерами-лекарями?

- Насколько известно, в нашем законодательстве нет даже термина "блогер". А лучший способ обезопасить себя и свое здоровье – не лечиться в интернете. Прямой контакт и доверие к врачу принесут исцеление и облегчение состояния здоровья. При этом не надо стесняться задавать вопросы своему лечащему врачу и желательно поддерживать с ним постоянную связь даже после выписки из стационара. Если же отношения с доктором не сложились (такое тоже, увы, встречается), то пациент вправе позвонить по телефонам доверия Министерства здравоохранения - 0312 621023 и Фонда ОМС – 113 или обратиться к руководителю медучреждения. И по официальному заявлению или жалобе будут приняты меры. На больничных стендах в холлах и коридорах медучреждений указаны эти номера, а также вся информация о внутренних правилах и тарифах за оказанные услуги. И что хотела бы особо отметить, не суйте конверт в карман врачу! В противном случае вы становитесь соучастником незаконных действий.