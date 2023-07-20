ГКНБ при получении взятки задержан капитан милиции

ГКНБ совместно с СВР МВД КР 19 июля текущего года с поличным при получении еженедельно передаваемой суммы по 10-15 тысяч сомов задержан старший оперуполномоченный ОПО УУР ГУВД Бишкека, капитан милиции А.Ч.Т.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по выявлению других сотрудников причастных к указанному преступлению. По данному делу в ГКНБ доставлен начальник отдела УУР ГУВД Бишкека К.Б. В отношении задержанного А.Ч. и К.Б. по месту жительства, в автомашинах, а также служебных кабинетах проведены обыски.

В порядке ст. 96 УПК КР задержанный А.Ч. водворен в ИВС ГКНБ КР".