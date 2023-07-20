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ГКНБ при получении взятки задержан капитан милиции

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ совместно с СВР МВД КР 19 июля текущего года с поличным при получении еженедельно передаваемой суммы по 10-15 тысяч сомов задержан старший оперуполномоченный ОПО УУР ГУВД Бишкека, капитан милиции А.Ч.Т.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по выявлению других сотрудников причастных к указанному преступлению. По данному делу в ГКНБ доставлен начальник отдела УУР ГУВД Бишкека К.Б. В отношении задержанного А.Ч. и К.Б. по месту жительства, в автомашинах, а также служебных кабинетах проведены обыски.

В порядке ст. 96 УПК КР задержанный А.Ч. водворен в ИВС ГКНБ КР".


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URL: https://www.vb.kg/431224
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, взятка
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