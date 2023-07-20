В тоннеле на Тоо-Ашуу временные ограничения на движение продлевается

В туннеле на перевале Тоо-Ашуу в связи с техническими неполадками временные ограничения на движение продлеваются до 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

"С 19 по 26 июля 2023 года в связи с ремонтом и обновлением внутренней дороги тоннеля им. К. Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу, расположенного на 129-131 км автодороги Бишкек-Ош, вводятся ограничения на движение автомобилей по тоннелю.

Время закрытия туннеля:

- с 05:00 до 08:00;

- с 10:00 до 12:00;

- с 14:00 до 16:00.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения призывает водителей заблаговременно планировать дальние поездки и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении ведомства.