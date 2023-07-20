Погода
$ 87.60 - 88.13
€ 98.38 - 99.27

В тоннеле на Тоо-Ашуу временные ограничения на движение продлевается

169  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В туннеле на перевале Тоо-Ашуу в связи с техническими неполадками временные ограничения на движение продлеваются до 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

"С 19 по 26 июля 2023 года в связи с ремонтом и обновлением внутренней дороги тоннеля им. К. Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу, расположенного на 129-131 км автодороги Бишкек-Ош, вводятся ограничения на движение автомобилей по тоннелю.

Время закрытия туннеля:

- с 05:00 до 08:00;

- с 10:00 до 12:00;

- с 14:00 до 16:00.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения призывает водителей заблаговременно планировать дальние поездки и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431227
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  