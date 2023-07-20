На Иссык-Куле водитель- инструктор МЧС спас тонущего ребенка

На Иссык-Куле инструктор по вождению седьмого отдельного мобильного горноспасательного взвода Горноспасательной службы МЧС КР прапорщик Кожоканов Элболот во время очередного отпуска спас 2 летнего ребенка и оказал ему первую помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 15-июля во время отдыха на катамаране Элболот заметил на берегу реки Иссык-Куль в селе Актобе Джеты-Огузского подростка и 2-летнего ребенка без сознания.

Он вытащил маленького мальчика из воды и начал оказывать первую помощь - делать искусственное дыхание. Когда ребенок открыл глаза и начал дышать его передал родителям, и настоятельно посоветовал пройти медицинское обследование.