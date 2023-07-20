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На Иссык-Куле водитель- инструктор МЧС спас тонущего ребенка

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- Назгуль Абдыразакова
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На Иссык-Куле инструктор по вождению седьмого отдельного мобильного горноспасательного взвода Горноспасательной службы МЧС КР прапорщик Кожоканов Элболот во время очередного отпуска спас 2 летнего ребенка и оказал ему первую помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 15-июля во время отдыха на катамаране Элболот заметил на берегу реки Иссык-Куль в селе Актобе Джеты-Огузского подростка и 2-летнего ребенка без сознания.

Он вытащил маленького мальчика из воды и начал оказывать первую помощь - делать искусственное дыхание. Когда ребенок открыл глаза и начал дышать его передал родителям, и настоятельно посоветовал пройти медицинское обследование.


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URL: https://www.vb.kg/431230
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, Помощь, МЧС
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