В I туре отбора в вузы КР зарегистрированы 26546 заявок абитуриентов

19 июля, завершился приём заявок на I тур отбора абитуриентов в высшие учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в I туре, который длился с 8:00 часов 17 июля до 14:00 часов 19 июля, зарегистрировано 26546 записей.

По предварительным данным больше всего талонов абитуриентов получили Кыргызский государственный технический университет им. Исхака Раззакова (3838), Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына (3690) и Ошский государственный университет (3352).

Напомним, что отбор в высшие учебные заведения на 2023-2024 учебный год проводится в четыре тура через

автоматизированную информационную систему "Абитуриент Online" Абитуриенты могут подавать заявки в электронной форме, не выезжая к месту расположения вуза.