Садыр Жапаров в Медине посетил мечеть пророка Мухаммада

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 июля, посетил Масжид Ан-Набави (мечеть пророка Мухаммада) в Медине в рамках рабочей поездки в Королевство Саудовская Аравия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

После молитвы, совершенной главой государства в Масджид Ан-Набави, Садыру Жапарову был открыт доступ к месту захоронения пророка Мухаммада (САВ).

Президент Садыр Жапаров вознес мольбу за благополучие кыргызского народа и процветание страны.

Аль-Масджид ан-Набави (Мечеть Пророка) - крупнейшая мечеть в Саудовской Аравии в городе Медина и вторая святыня ислама после Заповедной мечети в Мекке. Является второй самой крупной мечетью в мире и местом погребения пророка Мухаммада (САВ).