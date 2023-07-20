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Садыр Жапаров в Медине посетил мечеть пророка Мухаммада

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 июля, посетил Масжид Ан-Набави (мечеть пророка Мухаммада) в Медине в рамках рабочей поездки в Королевство Саудовская Аравия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

После молитвы, совершенной главой государства в Масджид Ан-Набави, Садыру Жапарову был открыт доступ к месту захоронения пророка Мухаммада (САВ).

Президент Садыр Жапаров вознес мольбу за благополучие кыргызского народа и процветание страны.

Аль-Масджид ан-Набави (Мечеть Пророка) - крупнейшая мечеть в Саудовской Аравии в городе Медина и вторая святыня ислама после Заповедной мечети в Мекке. Является второй самой крупной мечетью в мире и местом погребения пророка Мухаммада (САВ).


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URL: https://www.vb.kg/431234
Теги:
ислам, Саудовская Аравия, Садыр Жапаров
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