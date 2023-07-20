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Садыр Жапаров был удостоен особой чести - войти внутрь священной Каабы

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия совершил умру (малый хадж) в городе Мекка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе умры Садыр Жапаров был удостоен особой чести - он вошел внутрь священной Каабы, где прочитал молитву.

Глава государства вознес мольбы к Всевышнему о благополучии народа Кыргызстана и процветании страны.

Умра - малый хадж (паломничество) связан с посещением Мекки и Заповедной мечети, которое совершается в любое время года, кроме месяца, предназначенного для хаджа.


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URL: https://www.vb.kg/431235
Теги:
ислам, Садыр Жапаров
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