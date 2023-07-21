Главный киношный аксакал – Ала-Тоо

Кино является одним из невероятных видов искусства, именно с его появлением в жизни людей происходит еще один важный шаг в современной культуре. Кинотеатры становятся важным местом не только для отдыха и развлечений, но и для получения различной информации и обмена мнений, мировоззрений, культур и взглядов. Именно они чаще других становятся культурными центрами, проводя широкую общественную культурно-досуговую деятельность – всевозможные концерты, выставки, фестивали.

Торжественное открытие первого большого кинотеатра в Кыргызстане происходит в 1938 году на пересечении современных улиц Чуй и Эркиндик. Стоит отметить, что это был первый в республике специализированный кинотеатр, до этого для кинопоказа переоборудовались старые помещения.

Посещение кинотеатра для жителей и гостей столицы было самым настоящим праздником – кино с зажигательными индийскими танцами и песнями сменялось на романтичное и простое, а потом на смешное и веселое. Во времена Великой Отечественной войны в страну был эвакуирован джазовый оркестр Эдди Рознера и Юзефа Скоморовского, благодаря их творчеству в фойе кинотеатра всегда можно было насладиться не только приятной атмосферой, но и музыкой. Молодежь всегда собиралась по вечерам возле кинотеатра, прогуливалась вдоль парков и городского стадиона, тем самым создавался так называемый фрунзенский брод, подобие знаменитого Бродвея. "Ала-Тоо" был центром притяжения молодежи. Это был кинотеатр нашей молодости" - вспоминал кинорежиссер, народный артист Кыргызской Республики Геннадий Базаров.

Честь стать автором проекта по строительству кинотеатра выпало Виктору Калмыкову - человеку, который был профессионалом своего дела. По его проектам в 1930-1940 гг. было построено не менее 50 кинотеатров по всему СССР. Изначально кинотеатр должен был называться "Авангард", но благодаря предложению кыргызского поэта и драматурга Ж. Боконбаева было выбрано другое, более подходящее название – "Ала-Тоо".

С первых дней работы, в кинотеатре функционировал всего один зал вместимостью 600 человек. Но со временем он был поделён на несколько залов вместимостью уже в 500 и 200 мест. В 1976 году происходит радостное событие для самых маленьких зрителей кино – открывается детский кинозал "Улан", в котором юные зрители с удовольствием смотрели мультфильмы, сказки народов СССР и детское кино.

Помимо того, что кинотеатр стал важным культурным и информационным центром, он также выполнял функцию украшения города. А в 1963 году благодаря работе художников А. Воронину, С. Бакашеву,

А. Каменскому и З. Хабибулину стал еще краше - на фасаде здания появились красочные панно из керамики – все это было приурочено к 100-летию присоединения северного Кыргызстана к России. Само панно представляет собой очень интересную композицию – в ней отражены важные моменты в жизни Киргизской ССР: единение Кыргыстана с Россией, ликвидация безграмотности, поддержка трудового народа, молодого человека с голубем мира и первый человек в Космосе.

В 1970-х годах прошлого столетия городская администрация поднимала вопрос о сносе кинотеатра, основываясь на том, что здание уже давно устарело и не соответствует ни времени, ни пейзажу столицы. Однако, на защиту любимого всеми кинотеатра, встали жители города и интеллигенция. Благодаря их заслугам кинотеатр не только удалось спасти от сноса, но и впоследствии внести его в список исторических памятников Кыргызской Республики – теперь здание находится под надежной защитой государства.

Про кинотеатр не забыли и спустя пол почти 70 лет – в 2007 году здание кинотеатра было подвергнуто реставрации, помимо этого - установлено новое оборудование, которое позволило кинотеатру показывать кино в формате 3D одним из первых в стране.

В фонде Центрального Государственного Архива Кинофотофонодокументов Архивной службы при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики хранятся уникальные документы, на которых запечатлена история кинотеатра. Самые ранние фотодокументы кинотеатра датируются 1939 г., а самые поздние 1970-м годом. С помощью этих документов можно заметить, какой общественной любовью пользовался кинотеатр. Кинодокументы, которые также хранятся в архиве, отражают интересную жизнь кинотеатра, помимо основной его деятельности - показа кино – проведение различных кинофестивалей, встречи мастеров советского экрана с тружениками предприятий города Фрунзе, студентами и общественностью.

Кинотеатр "Ала-Тоо" был и остается любимым местом отдыха горожан и гостей столицы. Его многолетняя история завораживает и вызывает гордость. За все время работы кинотеатр никогда не переставал показывать кино, сегодняшний день также не остается исключением. В настоящее время "Ала-Тоо" также продолжает находится в авангарде республиканской киносети практически по всем его показателям. Он активно ведет работу по сотрудничеству с различными посольствами и представителями других стран, с международными организациями по проведению всевозможных фестивалей, кинонедель и других мероприятий. Сегодняшний репертуар кинотеатра самый разнообразный – фильмы всех стран, разных жанров, поэтому любой зритель останется доволен.

История кинотеатра "Ала-Тоо" еще не завершена – впереди у него еще многие годы работы и труда, обретение новых наград и статусов. Пожелаем кинотеатру дальнейших успехов в работе, побольше счастливых зрителей и исполнение всех заветных мечтаний. С днем рождения "Ала-Тоо"!

Подготовила: главный архивист ЦГА КФФД КР Кудрявцева Оксана