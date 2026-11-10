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Более 70% заболевших ОРВИ и гриппом в Кыргызстане составляют дети

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В Кыргызстане с 2 по 8 ноября зарегистрировано 10 900 случаев ОРВИ и гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 4,4%, а относительно аналогичного периода прошлого года увеличилась в 1,6 раза. Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР.

По его данным, 71,1% заболевших составляют дети до 14 лет. За отчётную неделю среди них зарегистрировано 7 752 случая заболевания.

Эпидемиологический мониторинг продолжается в Бишкеке, Оше и Токмоке. Лабораторные исследования показывают циркуляцию различных респираторных вирусов. Среди выявленных преобладают риновирусы (47,3%), вирусы парагриппа (22,2%), аденовирусы (13,3%), сезонный коронавирус (9,9%) и бокавирусы (5,8%).

Для профилактики сезонного гриппа Министерство здравоохранения закупило 63 734 дозы вакцины "Гриппол+". Вакцинация продолжается во всех регионах страны.

Бесплатно привиться в центрах семейной медицины могут граждане из групп риска, в том числе люди с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, беременные, часто болеющие дети и медицинские работники.

Кроме того, вакцинация доступна на платной основе в 12 частных медицинских организациях. Стоимость одной дозы составляет от 450 до 1 100 сомов.

Минздрав рекомендует регулярно мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку, соблюдать респираторную гигиену и использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, особенно при наличии симптомов заболевания.

При появлении признаков ОРВИ специалисты советуют оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Родителям рекомендуют не отправлять заболевших детей в школы и детские сады до полного выздоровления.

Для консультирования родителей в центрах семейной медицины организованы специальные кол-центры. Через них можно получить рекомендации медицинских работников по вопросам лечения, обследования и необходимости госпитализации детей.


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URL: https://www.vb.kg/462971
Теги:
грипп, дети, ОРВИ, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
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