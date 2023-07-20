Борьба за умы. Как Кыргызстан лишают знаний и специалистов

Сила Советского Союза была в знаниях. В единых и высоких стандартах обучения. В этой огромной стране признавали дипломы союзных республик. Если человек был дураком – его учили, не мог – заставляли. И на выходе получали более или менее обученного кадра/специалиста, который сегодня может дать фору многим новоиспеченным академикам эпохи самостийности, напоминает издание Asia-today.news.

Как и в случае с поверженной фашистской Германией, англосаксы, после развала СССР одной из первых своих целей выбрали образование. Задача – низвергнуть и предать забвению историю и знания страны. Для чего продавили для начала 11-летнюю систему обучения в школах. Затем – пришла очередь Болонской системы в вузах, с делением на магистратуру и высшее образование.

Тема упадка качества образования – очень обширна. Деградация спланирована Западом и проводится ее апологетами. Думающие люди не нужны. Запад с каждой страной расправляется поодиночке, но по схожим схемам. Рассмотрим пример Кыргызстана.

Сегодня ярые представители Запада в кабмине с удвоенной силой пробивают переход уже на 12-летнюю систему в общеобразовательных учреждениях: "Весь мир, начиная от Запада, Китая, Казахстана, Японии, Сингапура, учится 12 лет, потому что объема знаний стало так много. А наши говорят: "Нет, кыргызы не должны учиться 12 лет". Целый год потеряла страна, целый год потеряла школьная реформа. Минимум у 200 тыс. человек школьников отняли будущее: они могли стать компьютерщиками, они могли стать учеными, а их обрекли на то, что они будут жить, чистить туалеты где-то в какой-то стране. Вопрос об этом идет. Понимаете, здесь мы не шутим!", - так эмоционально фонтанировал, например, Эдиль Байсалов после того, как его предложение не прошло в парламенте. При этом, не постеснялся определить Кыргызстан как "самую отсталую страну от Тихого океана до Атлантики". И пообещал, что действующий кабмин продолжить продавливать 12-летнюю программу образования.

Стоит отметить, что старшее поколение, хоть и отучилось "всего" 8 или 10 классов во времена СССР, но оно все ещё куда грамотнее современного, которое лишь лихо умеет пользоваться гаджетами. Данной тенденции помогает тот факт, что в прошлом году ЕС выделил министерству образования КР грант в размере 32 млн. евро на реформирование системы образования в стране. И европейцы ввели в условия получения этих денег следующее: "повышения медиаграмотности" для учителей и учащихся, устранение "гендерной слепоты в методических и учебных материалах", и развитие "зеленых навыков" у участников образовательного процесса.

И здесь, для контраста другая информация - на 2023/2024 учебный год Кыргызстан получил квоту из 700 мест для обучения в российских вузах за счет бюджета РФ. В прошлом году таких мест было 500. Всего в России обучается около 14 тысяч студентов из Кыргызстана. И без всех этих вышеуказанных европейских "излишеств свободного общества".

Сегодня только Россия и Беларусь смогли сохранить более или менее качественное советское образование на пост-советском пространстве. Плюс, идет его модернизация под сегодняшние реалии. Хотя и здесь западные советники, особенно сотрудники "Фонда Сороса" постарались наследить и перековеркать такие предметы, как история, родной язык и литература, предметы по точным наукам. Но старая, советская школа продолжает жить вопреки. И, похоже на то, что стала возрождаться.

В Кыргызстане, как и в России всё сильнее звучат голоса с требованиями отказаться от "Болонки" в высшем образовании и вернуться к прежней, советской системе. Ведь только подобный шаг позволит вдохнуть жизнь в науку республики, которая сегодня продолжает жить в крови уже старых академиков и ученых. Приведем цифры – сегодня Академия наук КР получает ежегодное финансирование в размере 500 миллионов сомов (или менее $6 миллионов). При этом, средняя зарплата у персонала колеблется в районе 100-150 долларов. Единственные, кому более или менее повезло из научной братии Кыргызстана – это сейсмологи и гидрометеорологи. Так как эти виды сведений сегодня стали все больше играть роль стратегической. Поэтому Запад охотно идет на финансирование местных немногочисленных лабораторий, и оснастил их своей техникой. Проверить бы еще, куда уходят их данные. И еще медицинские преподаватели смогли найти свою "золотую жилу" - студентов из Юго-Восточной Азии, приезжающих в Бишкек и Ош учиться на диплом терапевтов и хирургов.

Те же 500 миллионов, только не сомов, а уже долларов, Россия выделяет на строительство девяти суперсовременных школ в республике, с целью закрепить старые связи и позиции русского языка в республике. Как говорится, почувствуйте разницу!

Если брать все, что сегодня осталось. То еще на плаву из научно-прикладного направления – это два университета, где продолжает существовать жизнь – это местный политехнический и горно-металлургический университеты. Но и к ним со стороны дальнего зарубежья проявляется исключительно прагматичный интерес – стратегические сведения о водно-энергетическом балансе и к геологии. Стоит ли говорить о том, кто в первую очередь будет получать эти сведения в Южной Корее, Европе и США?!

Почему бы такой подход не демонстрировать и России? Ведь, вся кыргызская наука выросла из советской. Общие фундамент и теоретическая база, понятия, терминология и еще старые связи. Последние необходимо обновлять, чтобы уже молодые поколения активно включались в научные процессы. Данный момент еще актуален потому, что молодежь пытает свои силы на Западе, который активно ведет "охоту за умами". К примеру, Нобелевский лауреат Асель Сартбаева стала известной благодаря способу хранить вакцины без использования электричества. Да только родиной ее изобретения теперь считается Великобритания. Есть еще хоть и немного, но несколько имен, которые сегодня штурмуют высоты наук. Особенно активно сегодня за умами юных кыргызстанцев – потенциальных ученых охотятся турки, охватившие республику сетью своих учебных заведений. Путем постоянных олимпиад и конкурсов, они уже на стадии старших классов выявляют наиболее одаренных ребят и стараются вывезти их к берегам Босфора, лишь бы они вносили свой вклад в развитие тамошней науки. Заодно внедряют потомки янычар своих выпускников во властные структуры Кыргызстана.

Скажем так, если молодой перспективный человек уезжает на Запад, то он уже не вернется на родину. Куда больше шансов, что кыргызстанец отучится в России или другой стране СНГ и принесет пользу своему отечеству. Как, к примеру, полтора десятка лет назад группа ангиохирургов, прошедших обучение в Армении, после чего помогли и спасли жизни не одной сотни пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Пока же, интересны направления истории археологии, которые наиболее активно развивается в научных контактах Кыргызстана и России. В конце июня стало известно, научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета открыл представительство в Кыргызском национальном университете имени Баласагына. По словам главы центра, президента российского вуза Сергея Землюкова, сотрудничество университетов имеет давние традиции, исторические корни и хорошую перспективу. Сегодня по трем научным направлениям работают ученые из КНУ и других вузов Кыргызстана. Запланировано укрепление не только научного, но и образовательного сотрудничества двух университетов. Сегодня вузы реализуют совместную магистерскую программу по социальной безопасности медиапространства Большого Алтая. В следующем году планируется открыть новые программы.

Это грамотный ход со стороны Москвы. Подобного рода исследования помогут претензии Турции на первенство в тюркском мире. И подрубить ей геополитические и психо-исторические инсинуации в проектах подобных "Великому Турану" и т.п. Потому как Турция уже не сможет претендовать на свою эксклюзивность в истории Евразии.

А пока, сегодня наука Кыргызстана находится в глубокой депрессии. Современные чиновники – вчерашние торговцы не видят особого смысла вкладывания в изыскания, не горят за отечественную школу науки. Их занимает лишь прибыль и сохранение своего бизнеса. Нет желания сохранить даже отечественную и редкую породу однокопытных – лошадь Пржевальского. Их всего осталось около тысячи голов. Да и то, данная тема больше интересна королевской семье Туманного Альбиона…