Глава ГНС: За 6 месяцев через ККМ выбиты кассовые чеки на 440 млрд сомов

В результате проводимой Государственной налоговой службой работы по внедрению ККМ, отвечающих новым техническим требованиям, за последние 2 года количество предпринимателей, использующих контрольно-кассовые аппараты, увеличилось почти в три раза и составило 65 422 ККМ на начало 2023 года. Об этом на заседании Кабинета Министров Кыргызской Республики заявил председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов, выступая с отчетом об итогах работы ведомства в 1 полугодии 2023 года.

Как отметил глава ГНС, такое увеличение применяющих ККМ субъектов стало результатом проведенных налоговыми органами разъяснительных мероприятий, а также бесплатной раздачи предпринимателям гибридных ККМ в количестве более 10 тысяч штук.

Свой положительный вклад в развитие системы применения ККМ внесла также стимулирующая лотерея Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!". В ходе акции граждане активно начали требовать кассовые чеки за реализацию товаров, работ и услуг.

"За 6 месяцев через ККМ по республике выбиты кассовые чеки на 440 млрд сомов. Это значит, что становится все более невозможным сокрытие доходов и причитающиеся к уплате налоги поступают в бюджет", - сказал А.Абдувапов.

Он также проинформировал, что в настоящее время налоговая служба применяет новую систему управления кассовыми аппаратами, которая позволяет улучшить контроль за использованием ККМ субъектами предпринимательства.

В числе преимуществ новой системы – возможность оперативного поступления данных с кассовых аппаратов непосредственно в налоговую службу в режиме реального времени. Другими словами, нет организаций-посредников в предоставлении информации. Прямое получение информации без посреднических организаций (ОФД) позволило налогоплательщикам снизить размер платы за обслуживание кассовых аппаратов.

Кроме этого, глава ГНС проинформировал, что с начала 2023 года предприниматели выписали электронные счета-фактуры на 1,1 трлн сомов

Предприниматели с начала 2023 года выписали 8 млн 449 тысяч электронных счетов-фактур на сумму 1 трлн 71 млрд сомов. Об этом на заседании Кабинета Министров Кыргызской Республики заявил председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов, выступая с отчетом об итогах работы ведомства в 1 полугодии 2023 года.

На сегодня ЭСФ применяют 49 тысяч 200 налогоплательщиков, что больше на 19 тыс. по сравнению с предыдущим годом.

Как сказал глава ГНС А.Абдувапов, по результатам проведенной аналитической работы были внесены улучшения в информационную систему "Электронный счет-фактура". Это способствовало увеличению поступлений налога на добавленную стоимость.