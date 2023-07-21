Санкции против РФ помогли КР сделать шаги к новой индустриализации

В условиях санкционной политики Запада в отношении России Кыргызстан превратился в одного из ключевых транзитеров. Используя принцип "четырех свобод", действующий в ЕАЭС: свободы передвижения людей, товаров, услуг и капиталов, страна в 2022 году резко нарастила экспорт в РФ.

Торговля со странами ЕАЭС принесла республике в 2022 году $4.5 млрд, из которых $3.2 млрд - товарооборот с Россией. Это рекордный для стран показатель. Он вызван колоссальным ростом - аж на $1 млрд по итогам прошлого года.

Этот значительный скачок во взаимной торговле стал прямым следствием с одной стороны европейских санкций против России, с другой - ответных мер Кремля. В частности, РФ запретила ввоз мяса, рыбы, молочной продукции, овощей, фруктов и других товаров из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. Воспользовавшись ситуацией, Кыргызстан увеличил экспорт собственной продукции на российский рынок. Для наглядности, республика в два раза нарастила поставки йогурта, кефира и сушеных овощей, наладила поставки огурцов и корнишонов, увеличила экспорт кондитерских изделий и т.д.

Вместе с тем основной объем прибыли принес Кыргызстану параллельный импорт. К примеру, ввоз автомобилей из КР в Россию и Казахстан вырос в 11 раз только за четыре месяца 2023 года. В этот период казахстанцы и россияне купили в республике 2 тысячи 712 машин, тогда как годом ранее - всего 244.

Среди непривычных поставок из Кыргызстана в Россию - двигатели и электрические генераторы. Объем реэкспорта электрических трансформаторов и электрических аккумуляторов вырос сразу в 10 раз.

Наряду с благосостоянием наших бизнесменов возросла и вероятность попасть под вторичные западные санкции. Американцы и европейцы совсем не рады успехам наших предпринимателей и считают, что рост связан с тем, что наши компании помогают России обходить санкции. Одна кыргызская компания уже попала под ограничения и, как пишут, американские СМИ, сейчас лидеры "свободного мира" готовят рестрикции против Кыргызстана за якобы помощь России.

Даст ли это какой-то эффект? Конечно, авторы бесконечных и бессмысленных пакетов антироссийских санкций хотели бы в это верить. Однако, для нас ограничения не так страшны, как нам рисуют.

Допустим Запад прекратит с нами торговлю. Ну и что? Его доля в товарообороте едва достигает 14%. И то этот показатель вырос в основном за счет наращивания параллельного импорта. Единственный относительно приличный экспорт у КР налажен в Швейцарию - это поставки золота. Но, полагаю, что для драгоценного металла найдутся и другие клиенты.

Пожалуй, самое страшное, что могут сделать западники - это ограничить поступление евро и долларов в страну. Однако непонятно кому от этого будет хуже. Ведь уже сегодня мы видим результат политизированности доллара. Это привело к тому, что ряд стран, причем не только тех, кто находится в конфронтации с Западом, отказываются от американской валюты.

Конечно, если это произойдет, то, первая реакция будет, и возможно, весьма резкая, но затем все так или иначе стабилизируется. В конце концов, с основными торговыми партнерами Китаем и Россией Кыргызстан уже давно переходит на расчеты в нацвалютах. Все что держит доллар - это спрос на него. А если исключить потребность в валюте, то что с ней в итоге станет?

Другое дело ЕАЭС. В отличие от Запада, этот экономический союз не смотрит на Кыргызстан как на сырьевой придаток. Напротив, Россия и другие члены союза рассматривают республику как пространство технологического прорыва. Поэтому в нашей стране ускоренными темпами развиваются конкурентоспособные обрабатывающие и высокотехнологичные отрасли экономики.

Таким образом, Западу попросту нечего противопоставить тому, что сегодня республике дает ЕАЭС, и в частности Россия.

"ЕАЭС для нас - это не просто очень важный внешнеэкономический союз, но политически важный и влиятельный элемент нашей внутренней экономики. Бизнесмены работают с Россией и будут работать. Внедрится другим странам между Кыргызстаном и Россией очень сложно. У нас одни стандарты, один язык, нам легко работается несмотря на всякие таможенные препоны. Все равно с Россией легче. ЕС не потянет, такую огромную сумму, чтобы взять Центральную Азию или даже один Кыргызстан. Это очень дорого им обойдется. Нарушить связи экономические с Россией и наладить обмен товарами с Европой - это архисложная задача и займет много лет", - считает эксперт Бакыт Бакетаев.

На самом деле Западу наша экономика, мягко говоря, до лампочки. США и ЕС предпочитают финансировать абстрактное развитие демократии, многочисленные НПО, и повышение лояльности к ЛГБТ-сообществам, Россия же вкладывала и продолжает вкладывать в реальный сектор экономики.Этот подход включал запуск производственных мощностей, поддержку предпринимателей через Российско-Кыргызский фонд развития и создание новых рабочих мест.

Более того Кыргызстан сегодня получил ряд шансов на перенос производства и превращение в хаб между Турцией, Китаем и Россией с Беларусью. Решающую роль в этом сыграло географическое положение Кыргызстана. Благодаря чему он стал служить жизненно важным транспортно-логистическим узлом между Россией, странами ЕАЭС и перспективными азиатскими рынками. Эти новые возможности способствовали значительному увеличению ВВП Кыргызстана на 3-5%. В год, когда во многих зарубежных экономиках наблюдалась стагнация, Кыргызстан добился впечатляющего роста своего валового внутреннего продукта на 7%.

Естественно, что ключевым фактором экономического процветания Кыргызстана стало его участие в ЕАЭС, которое обеспечивает благоприятную деловую среду. Единые условия ведения бизнеса и гармонизированное законодательство в рамках союза упростили процесс переноса производства и облегчили торговлю. И Кыргызстан сегодня извлекает максимальную выгоду от своего участия в союзе, используя все возможности интеграционного объединения тем самым, повышая благосостояние своих граждан.

Впечатляющим успехам Кыргызстана на рынке ЕАЭС также способствовал ряд дальновидных мер, реализованных во время его председательства в 2022 году. Было предпринято более 50 инициатив по поддержке бизнеса, укрепляющих основу для экономического роста и развития в рамках Союза. Заметные достижения включают подписание соглашения о взаимном признании ученых степеней, освобождение от тарифов на импорт электромобилей и создание Евразийского сетевого университета.

Важно сказать, что те граждане, которые по разным причинам оказались не охвачены поддержкой России внутри Кыргызстана устроили свою жизнь, благодаря работе в РФ. Более миллиона наших граждан сегодня работают в России, обеспечивают себя и за счет переводов гарантируют достойную жизнь своим близким, находящимся в Кыргызстане.

К слову, поскольку приоритетной задачей в ЕАЭС является развитие единого рынка трудовых ресурсов и повышение уровня социальной защищенности трудовых мигрантов, то в перспективе будет проводиться подготовка высококвалифицированных работников с новыми компетенциями, которые смогут производить конкурентоспособные товары, в том числе и в КР.

Так что, пока Запад пугает КР санкциями, настаивает на разрыве естественных исторических, экономических и культурных связей, наша республика, как ни парадоксально переживает эпоху новой индустриализации и становится промышленным центром, который будет обеспечивать такие крупные рынки, как Россия и Беларусь, своими товарами..