В селе Ичке-Жергез был выявлен случай незаконной рубки елей

В ходе рейдовых мероприятий был выявлен случай незаконной рубки деревьев. На этот раз инцидент произошел в селе Ичке-Жергез Ак-Суйского района. У 49-летнего жителя данного села Т.У. во дворе дома было обнаружено 22 кубов ели, каждая из которых имеет длину 5 метров. В ходе разбирательств, обнаруженные ели оказались незаконно срубленными, то есть, без каких либо соответствующих разрешительных документов, в следствии чего были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации ОВД Ак-Суйского района и передан следственной службе для дачи юридической оценки. Результаты расследования и постановление следственной службы будут переданы в судебные органы для принятия решения по данному делу.

Такие случаи незаконной рубки деревьев наносят значительный ущерб окружающей природе и экологическому балансу региона. Сохранение и охрана лесов являются важной задачей, так как они играют ключевую роль в вопросах биоразнообразия, сохранении климата и качества окружающей среды.

Туристическо-экологическая милиция продолжит свою работу по контролю и предотвращению экологических правонарушений, сотрудничая с жителями и активно проводя рейдовые мероприятия. Важно понимать, что каждый из нас обязан бережно относиться к окружающей природе и принимать активное участие в ее сохранении.