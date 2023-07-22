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В Бишкеке задержали двух граждан, пытавшихся совершить кражу в гостинице

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В одной из гостиниц города Бишкек, находящейся под охраной отдела охраны Ленинского района города Бишкек Службы охраны МВД, была нажата тревожная кнопка. Оперативно прибывшая по

указанному адресу группа задержания подразделения охраны задержала 3 подозреваемых граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сотрудник гостиницы, увидев происходящее по видеонаблюдению, что подозреваемые пытаются взломать дверь магазина гостиницы металлическим ломом, нажал на тревожную кнопку, после чего милиционеры задержали подозреваемых граждан А.Т.Б. 1998 года рождения и А.Н.Д. 2006 г.р.

Задержанные подозреваемые переданы в Следственную службу УВД Ленинского района Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/431261
Теги:
задержание, кража, Ленинский район
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