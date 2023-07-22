МДС: Статистика поможет бизнесу КР выбрать оптимальный сценарий развития

"Официальные статистические показатели должны соответствовать потребностям пользователей статданных. Анализируя данные официальной статистики, бизнес может выбрать оптимальный сценарий развития, планировать возможные сферы инвестирования", - сказал vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков по итогам встречи представителей Нацстаткома, бизнеса, администрации президента и кабинета министров.

Для этого, его мнению, необходимо повысить эффективность реализации проекта Всемирного банка "Модернизация налогового администрирования и статистической системы", который выполняется уже третий год, но продуктивных результатов бизнес пока не ощутил. "Надо ускорить переход к электронной форме отчетности, чтобы предприниматели не тратили время на бумажную волокиту", - считает глава Международного делового совета.

Члены Совета по статистике, созданного указом президента КР в мае 2022 года, обсудили на недавней встрече вопросы деятельности Национального статистического комитета Кыргызстана в ближайшей перспективе, а также выполнение проекта Всемирного банка "Модернизация налогового администрирования и статистической системы".

В рамках проекта, запущенного декабре 2020 года, как отмечалось, планируется оказание помощи в использовании международной практики, в проведении соответствующих регуляторных реформ, цифровизации административных данных, модернизации ИТ-систем и оптимизации бизнес-процессов для улучшения использования официальных статданных.

Члены совета также ознакомились с итогами переписи населения и жилищного фонда Кыргызстана. МДС внес ряд конкретных предложений по обсуждаемым вопросам. По переписи, например, нужны уточнения по количеству населения, находящегося в стране, с учетом мигрантов за рубежом.

Бизнес также предложил усовершенствовать методы разъяснения данных Нацстаткома – сделать их более доступными, понятными широким слоям населения. Для этого надо активнее использовать современные информационные технологии, включая инфографику.

Ранее члены совета рекомендовали акцентировать внимание на новых направлениях статистических работ, например, разработать методологию статистических показателей по учету вклада некоммерческих организаций в экономику страны.

О достижениях Кыргызстана в области устойчивого развития рассказал председатель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов. Ссылаясь на Доклад ООН об устойчивом развитии за 2023 год, он отметил, что Кыргызская Республика заняла 45-е место из 166 стран по показателям Целей устойчивого развития. Кроме того, у Кыргызстана самый высокий в Центральной Азии статистический индекс результативности.