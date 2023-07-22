В Иссык-Кульской области 3 детских сада возвращены государству

В 1 полугодии 2023 года органами прокуратуры Иссык-Кульской области в муниципальную собственность возвращены 3 детских сада общей стоимостью 35 млн. 610 тысяч сомов с прилегающими земельными участками общей площадью 5 764 кв.м, незаконно перешедшие в частную собственность.

Это детский сад "Балажан" в селе Ак-Булун Ак-Суйского района стоимостью 26 млн. 10 тысяч сомов, детский сад в селе Арчалы при Кун Чыгышском айыл окмоту Тонского района стоимостью 2 млн. 200 тысяч сомов, а также детский сад имени Кирова в селе Боконбаево Тонского района стоимостью 7 млн. 400 тысяч сомов полностью возвращены государству.