В Иссык-Кульской области был похищен подросток

В ОВД Иссык-Кульского района было зарегистрировано заявление уроженки Чуйской области Д.А., о похищении ее несовершеннолетнего сына. Согласно заявлению, инцидент произошел в тот же день на берегу одного центра отдыха в селе Бостери ранним утром примерно в 08:30 часов утра. Об это сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Данное сообщение было зарегистрировано в журнале учета информации районной милиции и незамедлительно начаты оперативно-розыскные мероприятия.

В результате этих мероприятий, в тот же день около 21:00 часов ночи подросток был найден здоровым и невредимым на территории Чуйской области, и передан матери.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 165 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и в настоящее время ведется следствие.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно".