На трассе "Бишкек-Чолпон-Ата" ГУОБДД несет службу в усиленном режиме

Транспортные средства, следующие на Иссык-Куль, проверяются. К пьяным водителям будут приняты строгие меры.

В выходные, сотрудники центрального аппарата ГУОБДД несут службу в усиленном режиме на трассе "Бишкек-Чолпон-Ата".

Из-за большого потока автомобилей в выходные дни могут возникать пробки, а также есть вероятность управления автомобилем в нетрезвом виде, езда по встречной полосе, превышение скорости.

В связи с этим, в целях предотвращения подобных фактов инспектора ГУОБДД при необходимости останавливают водителей и проводят с ними профилактические и разъяснения работы. Помимо бесед, водителям и туристам выдаются специально разработанные информативные буклеты о правилах дорожного движения.

В вечернее время регулируются созданные искусственные заторы, во избежание возникновения больших пробок и ДТП.