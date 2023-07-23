В Кыргызстане создается Нотариальная палата

Прошел Первый Съезд нотариусов Кыргызской Республики, на котором обсудили вопросы повышения качества нотариальных услуг для граждан и выбрали органы управления Нотариальной палаты КР. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

"21 июля 2023 года в Бишкеке состоялось первое общее собрание частных нотариусов страны, в котором приняли участие более 300 делегатов из всех регионов страны, представляющих профессиональное нотариальное сообщество.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента КР, депутаты Жогорку Кенеша КР, члены Кабинета министров КР, Верховного Суда КР, Генеральной прокуратуры КР, адвокатуры, министерств и ведомств, а также международных организаций.

В ходе собрания была представлена информация о реформе системы нотариата и проведены мероприятия в отношении самой важной части этих реформ – в вопросе создания единой Нотариальной палаты, которая будет регулировать работу нотариусов по всей стране с точки зрения профессиональных стандартов и этики, выполнять другие важные функции. По итогам собрания участники согласовали общие принципы работы Нотариальной палаты и избрали состав ее ключевых органов.

Министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов:

"Формирование единой Нотариальной палаты – это важный шаг вперед. Министерство юстиции готово в полной мере сотрудничать с Палатой, оказать должное содействие в институциональном становлении и развитии. Более того, хочу прямо это обозначить - мы будем снижать уровень государственного присутствия в вашей работе. При этом, Палата будет привлекаться к процессам проверки работы частных нотариусов и процессам рассмотрения жалоб, к процедуре проведения экзаменов".

Мероприятие прошло при частичной поддержке проекта USAID "Жигердуу жарандар".

"Делегирование ряда функций Министерства юстиции КР Нотариальной палате демонстрирует приверженность правительства КР повсеместно расширять доступ кыргызстанцев к нотариальным услугам, включая в самых отдаленных уголках страны. USAID продолжит оказывать поддержку реформам Министерству путем предоставления экспертной помощи и содействия в разработке учебных материалов", – сказал Эндрю Мейбрук, руководитель отдела стратегического планирования миссии USAID в Кыргызской Республике.

Справочно: В Кыргызстане работают 90 государственных и 340 частных нотариусов (по состоянию на июль 2023 года). 47% из них предоставляют услуги в Бишкеке, 27% – в Чуйской области. В остальных шести областях, в зависимости от численности населения, на один район приходится от одного до трех государственных нотариусов. Поскольку у частных нотариусов полномочия ограничены по сравнению с государственными, получение некоторых нотариальных услуг было возможно только у государственных нотариусов. Такое распределение лишало жителей сельской местности легкого доступа к нотариальным услугам, что стало одной из причин проведения кардинальных реформ в системе нотариата".