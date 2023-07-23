В Оше более 100 госслужащих приняли участие в соревнованиях по плаванию

На базе бассейна "Дельфин" города Ош состоялись соревнования по плаванию, в которых приняли участие депутаты городского кенеша, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и служб. Основной целью мероприятия является привлечение государственных и муниципальных служащих к занятиям спортом, сообщает пресс-служба мэрии Оша. .

"Участников соревнований поприветствовал заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, который отметил важное значение систематическим занятием спортом, пожелав всем пловцам успехов в соревнованиях.

Участники соревнования были разделены на 5 групп, в которых соревновались мужчины в возрастных категориях от 25 до свыше 55 лет и женщины от 35 лет и старше.

В соревнованиях приняли участие более 100 человек, а победители были награждены ценными подарками, медалями и дипломами Ошского городского комитета по физической культуре и спорту".