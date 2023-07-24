Что ждет зерновую отрасль Казахстана после выхода России из зерновой сделки

После выхода России из зерновой сделки, цены на пшеницу на мировых рынках начали расти. Казахстан хоть и является игроком в данном сегменте, однако связан с мировыми игроками только через российские цены. Эксперты рынка говорят, что на фоне последних событий, рост цен внутри Казахстана возможен, но он не будет существенным. Зерновики считают, что Казахстану сейчас нужно закупать дешевое зерно, складируя его на будущее, а потом использовать эти объемы на мировых рынках, передают "АПК Новости".

"Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на товарной бирже в Чикаго за последние пять торговых сессий, выросла почти на 12% и продолжает расти. На момент выхода данного материала цена на пшеницу выросла до 740,9 долларов за бушель. Цена на пшеницу начала расти фактически сразу после того, как Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о своем решении приостановить свое участие в "зерновой сделке", действие которой прекратилось 18 июля", - сообщает dairynews.today.

Что ждет Казахстан от прекращения "зерновой сделки"?

По словам официального представителя ОЮЛ "Зерновой союз Казахстана" Евгения Карабанова, для того, чтобы оценить возможные последствия решения российских властей нужно время, но при этом он не исключает что может произойти увеличение цен на мировом рынке, в результате роста цен на зерно в России.

"Мы связаны с мировым рынком только через российские цены. То есть они ретранслируются к нам в виде цен в Российской Федерации. Тем более у нас очень большой объем импорта зерна из России в последние годы, поэтому возможно какое-то повышение внутренних цен, но я не думаю, что оно будет существенным", - заявил Евгений Карабанов.

Эксперт также не исключает, что для Казахстана прекращение зерновой сделки не создаст новых возможностей для экспорта зерна в Российскую Федерацию.

"В России достаточно своего зерна. Что касается других стран, то необходимо понимать, что основные рынки сбыта у нас - это страны Центральной Азии, Иран, Афганистан, и последние несколько месяцев Китай. Это наши основные рынки сбыта", - дополнил Карабанов.

Если говорить о других отдаленных рынках сбыта, то здесь по мнению эксперта, Казахстану не стоит размениваться. В эти страны поставляется высококачественная пшеница хай-про с высоким содержанием белка и пшеница твердая дурум для производства макарон. Но объемы экспорта по этим позициям незначительные.

В Казахстане основная культура растениеводства - пшеница мягких сортов. И потому растениеводы и зернопроизводители не раз замечали, что ее рентабельность стремительно падает, и казахстанским фермерам следует задуматься о диверсификации посевов с переходом на более перспективные культуры.

А пока, как считает представитель ОЮЛ "Зерновой союз Казахстана", надо сосредоточиться на уже имеющихся рынках сбыта.

"Искать какие-то другие рынки при нынешнем состоянии логистики и ее стоимости, не очень актуально. Нужно развивать те рынки, которые находятся на расстоянии вытянутой руки. В первую очередь китайский рынок. Огромный и платежеспособный", - сообщил Евгений Карабанов.

Основным потребителем казахстанской пшеницы является Узбекистан. По словам эксперта, в Узбекистан отправляется порядка 3 млн тонн пшеницы ежегодно. Также в числе ключевых потребителей Таджикистан – около 1 млн тонн, Афганистан порядка 600 тысяч тонн ежегодно.

Могут ли в Казахстане повыситься цены на зерно и муку?

На текущий момент, по мнению экспертов сложно спрогнозировать насколько увеличится стоимость зерна на внутреннем рынке Казахстана. Но даже если увеличение стоимости той же пшеницы условно поднимется на 5 тысяч тенге, то, как отмечает Евгений Карабанов, это не должно сыграть на увеличении стоимости хлеба.

Аналогичной точки зрения придерживается и мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров, считающий, что цены на казахстанскую пшеницу вряд ли сильно поднимутся.

Однако законы рынка никто не отменял, поэтому Казахстану необходимо учитывать особенности и механизмы местного ценообразования, которое не всегда связано с ценами на мировых рынках.

На текущий момент, по словам экспертов, стоимость пшеницы на внутреннем рынке Казахстана варьируется от 80 до 87 тысяч тенге за тонну с учетом НДС.

Также необходимо учитывать ситуацию, складывающуюся на мировой арене. У той же России, после приостановления зерновой сделки, может возникнуть существенный переходящий остаток. И как отмечает Айдарбек Ходжаназаров, даже 1,5 млн тонн российского зерна могут ввергнуть Казахстан в подвешенное состояние.

В этой связи, Казахстану, чтобы не перегреть свой рынок, можно было бы закупать дешевое зерно, складируя его на будущее в закромах, а потом использовать эти объемы на мировых рынках.

Традиционно Казахстан занимает всего чуть более 2% в мировом производстве зерна. В общей сложности население РК из производимых 16,4 млн тонн потребляет 5,6 млн тонн. При этом мы экспортируем около

7 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте и это не предел. По прогнозам зернопроизводителей, мы можем увеличить эксперт зерна и муки до 9 млн тонн уже в этом году. Вопрос лишь в цене.

Источник: АПК Новости