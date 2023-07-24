За 6 месяцев 2023 года на транспортную отрасль выделено 2,5 млрд сомов

В 2023 году на транспортную отрасль предусмотрено затратить 18,1 млрд сомов, сообщает пресс-служба Минфина КР.

Основные мероприятия дорожной сети, реализуемые в рамках рассматриваемых средств:

- приобретение дорожно-строительной техники на сумму 1 332,0 млн сомов;

- 1 384,0 млн сомов на ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе закуп 30 000 тонн битума;

- асфальтирование 249,6 км дорог в соответствии с текущим бюджетом;

- 1 205,8 млн сомов на асфальтирование 188,8 км дорог объектов, финансируемых по статье "капитальные вложения";

- государственные инвестиции - 11 287,8 млн сомов.

По итогам первого полугодия 2023 года Министерство финансов выделило на дорожное хозяйство из текущего бюджета 2 482,2 млн сомов.

На приобретение дорожного битума из указанных средств направлено 356,0 млн сомов. На приобретение оборудования профинансировано 861,3 млн сомов.

Кроме того, по статье "капитальные вложения" из бюджета выделено 1 076,8 млн сомов.

Также на госинвестиции на 2023 год предусмотрено 11 287,8 млн сомов, из них в первом полугодии освоено 1 667,5 млн сомов.