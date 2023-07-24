При строительстве ЦОН Кеминского района причинен ущерб почти на 5 млн сомов

Прокуратурой Кеминского района в ходе проверки выявлен ущерб государству на сумму 4 млн. 675 тысяч сомов при строительстве здания Центра обслуживания населения Кеминского района. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"Установлено, что отдельные должностные лица государственных органов под предлогом необходимости выделения дополнительных денежных средств сверх установленной сметы в размере 27 млн. 988 тысяч 503 сома, грубо нарушая требования Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках", без проведения тендера напрямую, без составления дополнительного соглашения перевели на банковский счет подрядчика ОсОО "М.С." 4 млн. 500 тысяч сомов.

"Также, в ходе проверки Счетной палатой Кыргызской Республики только отдельных работ по строительству Центра обслуживания населения за период 2021 года выявлено завышение цен на некоторые позиции, указанные в акте выполненных работ, а строительные материалы отмеченные в акте не использовались.

В результате чего, государству причинен особо крупный ущерб в размере 4 млн. 675 тыс. сомов.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статьям 337 (Злоупотребление должностным положением), 245 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 346 (Служебный подлог) УК Кыргызской Республики и проводится расследование".