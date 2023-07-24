ГУОБДД: За неделю на территории республики выявлено 22 215 нарушений ПДД

С 17 июля по 23 июля 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 22 215 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
из них:
-298 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-283 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-58 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-1 269 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-4 374 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-3 случаев Автохулиганство;
- 4 599 случая превышения скоростного режима;
- 6 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 11 325 факта нарушения других правил дорожного движения:
-1 696 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.