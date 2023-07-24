Установлены факты поборов в пункте весогабаритного контроля "Ат-Башы"

ГКНБ КР установлены факты незаконных поборов со стороны должностных лиц весогабаритного контроля "Ат-Башы" Нарынского регионального управления автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Министерства транспорта и дорог КР у водителей большегрузных автомашин, специализирующихся перевозкой грузов из КНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, вышеуказанные должностные лица весогабаритного контроля, расположенного в с.Кызыл-Туу Ат-Башинского района, минуя установленные нормы законодательства, в целях материального обогащения, на систематической основе получали у водителей большегрузных автомашин денежные средства в сумме от 500 до 3 тысяч сомов, за сокрытие выявленных при прохождении весового контроля фактов превышения груза установленных норм осевой нагрузки и содействие в уклонении от оплаты штрафа.

В результате неправомерных действий сотрудников весогабаритного контроля, выраженных в занижении установленной суммы (от 17500 сомов и более), подлежащих штрафу денежных средств и дальнейшем их присвоении приводило к потере поступления финансовых средств в бюджет страны. Все противоправные деяния должностных лиц весогабаритного контроля "Ат-Башы" в рамках уголовного дела и постановления суда были зафиксированы в видео/аудио запись, причастные к указанным фактам лица задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР.

В целях объективного и всестороннего расследования обстоятельств дела, а также установления причастности к данному факту других лиц проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.