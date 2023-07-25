Зерновая сделка: каким странам приготовиться умереть от голода

"Зерновая сделка" или – официальное название договора – "Черноморская продовольственная инициатива", похоже, канула в Лету. "ВЭС 24" разбирался с тем, как скажется выход России из указанной инициативы на мировом продовольственным рынке.

"Золотой миллиард" прикрылся Африкой

В двух строках о природе сделки, которая худо-бедно проработала около года. Она вызывала жгучее неприятие в кругах российских патриотов и консерваторов, но всемерное одобрение западников-атлантистов и, понятно, Украины. Разумеется, сделка носила сугубо политический характер и к мировой продовольственной безопасности либо вовсе не имела отношения, либо очень опосредованное. Когда автор материала, общаясь с делегатами из Африки на одном из форумов, поинтересовался, довольны ли они украинским зерном, которое в изобилии хлынуло на африканский континент после заключения сделки, на меня посмотрели как на идиота и просветили: в Африку пришло очень мало украинского зерна, а то, что пришло почему-то реализовывалось французами по конским ценам. Но это так, иллюстрация.

Очевидно, что в Африку никакое зерно не направлялось, а попадало в руки западных трейдеров, которые дальше торговали им с маржой для себя. Иногда зерно сразу оказывалось в европейских закромах, а европейцы, как известно, постоянно недоедают. Но это опять же лирика. Как повлияет выход России из сделки на мировой рынок зерна? Можно ли говорить, что какие-то страны столкнутся с голодом? Отвечаем. Могут вырасти цены, но, скорее, спекулятивно, рынок быстро сбалансируется. Никакие страны не умрут от голода или, по крайней мере, их продовольственные проблемы никак не будут связаны с Москвой, как бы не верещала об этом самая неполживая западная пресса.

Оговоримся, кстати, что чисто теоретически к зерновой сделке могут вернуться: Россия поставила условием возвращения выполнение своих требований. То есть подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, разблокировка транспортной логистики, поставки запчастей к сельхозтехнике. Ранее в этот список входила разблокировка аммиакопровода "Тольятти – Одесса", но украинцы его взорвали, поэтому вопрос разрешился сам собой. Можно ли предположить, что Запад пойдет на выполнение требований Москвы? Очень сомнительно. А учитывая последнюю калибровку российскими ВС инфраструктуры одесского порта, кажется, что Кремль поставил на сделке крест. Впрочем, время покажет. В любом случае, новые "договорняки" по зерну чреваты для России в перспективе потерей контроля над Черным морем. Если она готова на это пойти ради сомнительных сиюминутных выгод, то здесь, как говорится, без комментариев.

Эрдоган и все-все-все

Перший друг (причем всеобщий, теперь уже даже Швеции) Эрдоган, как нормальный восточный барыга, коим он и является, отреагировал на выход России из сделки пафосно-нейтрально, мол, это уже история, и сделка вошла в историю как победа турецкой (разумеется, а чьей же еще) дипломатии. Всеобщий друг Реджеп был, как известно, главным бенефициаром "зерновой сделки" и с экономической, и политической точек зрения. Теперь, очевидно, он будет говорить о зерновом хабе в Турции уже напрямую с Россией, минуя такие странные организации, как ООН и Киев (читай: Вашингтон). Короче, несильно расстроился друг Реджеп, все у него хорошо.

Китайская позиция была несколько двусмысленной, по крайней мере, для той части (довольно упоротой) российского общества, которая вообразила, что "Китай с нами!" Китай уже несколько тысяч лет (за исключением Столетия унижений) сам с собой и больше ни с кем. МИД Поднебесной распространил заявление, в котором выразил пожелание о продолжении сделки в исходном формате, чем вызвал немалый батхерт у указанных упоротых граждан. Как бы то ни было, но КНР тоже не сильно расстроилась, ибо российское продовольствие будет идти туда так же, как и шло.

После смерти (комы) "зерновой сделки", Россия прибегнет к своей излюбленной дипломатии – двусторонним соглашениям. Если потребуется, будет и дисконт. Недовольны, понятно, Украина и Запад, тем более у Украины, как ни странно, получится нынче, вероятно, неплохой урожай. Ну в конце концов ради разнообразия его действительно можно будет бесплатно направить в Африку и накормить голодающих.

Российское зерно, ЕАЭС и Центральная Азия

Рассмотрим географию поставок российского зерна. Данные у нас за 2022 год, но, думается, они сохраняют свою актуальность в основных параметрах. Вот что сообщил Россельхознадзор:

"География экспорта не претерпела существенных изменений. Основными покупателями российского зерна, как и раньше, являются страны Ближнего Востока с долей 39%, Африки - 20%, Азии - 31%, ЕС - 7% (несмотря на идущую СВО, ибо кушать хочется - прим. ред.). При этом существенно - в 1,6 раза - увеличились отгрузки российской зерновой продукции в страны ЕАЭС, в том числе в Белоруссию на 72%, Казахстан - на 55%, Киргизию - на 64%, Армению на 49%. Самым значимым событием 2022 года стало расширение торговли зерновыми культурами с Китаем".

Всего, по данным Россельхознадзора, Россия поставляет сельхозпродукцию в 126 стран. На первый взгляд кажется странным такой внушительный рост поставок в Казахстан, который сам выращивает зерно. Вот как объяснил ситуацию председатель Союза полеводов Казахстана Виктор Асланов:

"Российское зерно дешевле. Урожайность выше, себестоимость ниже. В первую очередь на пару голов выше работа по селекции. Мы свою селекцию убили. Отсюда у них и урожайность".

В последнее время Казахстан, впрочем, пытается ввести ограничительные барьеры против российского зерна, но, вероятнее всего, в схватке с рынком государство проиграет. Тем более учитывая протяженную границу и, чего греха таить, кучу "серых схем" между двумя странами.

Словом, без российского зерна никто не останется, даже если кто-то не очень хочет видеть его на своем рынке. Главное, многие хотят видеть его на своих столах.