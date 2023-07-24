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Биолаборатории США в Кыргызстане работают над сибирской язвой?

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- Анвар Ажиев
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Специальная военная операция на Украине вынудила США переместить свои военно-биологические программы на территорию центральноазиатского региона. В частности, в Казахстан и Киргизию. По некоторым данным, в настоящее время американцами готовятся исследования, связанные с вирусом сибирской язвы на базе областной больницы в городе Ош, сообщает издание AsiaToday.

Издание напоминает, что 22 августа 2008 года правительства Кыргызстана и США подписали соглашение "О сотрудничестве в области биологической защиты и биологической безопасности". Американская сторона брала на себя обязательства по строительству в Бишкеке биологической лаборатории III класса биобезопасности.

Подписание данного документа какое-то время держалось в секрете. Однако спустя два года, когда уже было все готово к началу строительства, информация просочилась в прессу. Общественность, узнав о сговоре властей с американцами, подняла волну негодования. Недовольство народа усиливал тот факт, что, согласно планам, лаборатория должна была появиться в одном из самых густонаселенных районов Бишкека - на территории окруженного микрорайонами Ботанического сада.

По поручению правительства КР, Национальная академия наук - хозяин Ботанического сада - успела выделить под строительство участок площадью 4 гектара. При этом, как выяснилось позже, проект не прошел не только общественную, но даже государственную экологическую экспертизу. Тем не менее вопрос решили быстро - на строительство лаборатории американцы выделили 60 миллионов долларов.

Зондирование почвы

Однако в Бишкеке стало быстро нарастать протестное движение. Власти решили свернуть работы, так и не начав. После чего проект перенесли в Алматы.

И все же американцы своего добились, считают авторы издания. В прошлом году Минздрав США выделил $250 тыс. на изучение опасного патогена "сибирской язвы". Было заявлено, что исследования будут проводить на базе Ошской областной больницы, в которой ежегодно лечат более 20 пациентов с этим диагнозом. Контракт на изучение антитоксина раксибакумаба, который якобы помогает лечить болезнь, подписан с Международной высшей школой медицины Кыргызстана.

А в сентябре 2021 года при содействии USAID и ВОЗ в Бишкеке открылся Операционный центр по ЧС в области общественного здравоохранения, в рамках которого создана информационная система по отслеживанию эпидемиологических данных на всей территории страны. Активизируется сотрудничество представительства Центра по контролю и профилактике заболеваний (региональный офис в Алматы) с кыргызским республиканским центром карантинных и особо опасных инфекций.

В рамках этой деятельности проплачиваются поездки кыргызских экспертов на биологические объекты за рубежом (Центр Лугара в Грузии и пгт. Гвардейский в Казахстане). Параллельно с этим ведется разработка проекта закона "о биологической безопасности" (возможным донором выступит Представительство национального демократического института США). Обсуждается создание в Нарынской области референслаборатории, материально-техническое оснащение которой может быть осуществлено за счет CDC или USAID.

Для широкой общественности американцы утверждают, что их работа заключается в противодействии распространению опасных инфекций. Однако недавняя пандемия коронавируса наглядно показала, что это далеко не так. Американская биолаборатория, расположенная в Алматы и работающая с 2016 года, никоим образом не поставила заслон столь опасной инфекции.

Биооружие генетической направленности

На одной из посвященных этому вопросу конференций, где присутствовал ветеран спецслужб КР Нурлан Досалиев, он рассказал, что в лабораториях на Украине американцы создавали высокоточное биооружие, генетически нацеленное на славянские и азиатские народы.

"В ДНК 50% россиян, порядка 70% кыргызов и казахов присутствует гаплогруппа R1a1, на носителей которой нацелен вирус, разрабатываемый в лабораториях на Украине. В ДНК 55% украинцев тоже есть R1a1. То есть, украинцы для США – расходный материал. И если бы американцы сегодня применили свое биооружие, погибли бы сотни миллионов людей", - пояснил Досалиев.

По его словам, доставлять вирус адресатам американцы планировали с помощью мигрирующих птиц.

"На основе захваченных документов Минобороны РФ сделало вывод, что в лабораториях исследовали диких птиц в качестве бесплатных переносчиков вирусов. Карты расположения лабораторий и маршруты миграции птиц во многом совпадают. Это позволяет в кратчайшие сроки распространить вирус на территории противника, не навредив личному составу ВС США", - добавил он.

Кыргызский биохимик Бактыбек Саипбаев подтвердил, что некоторые инфекции действительно могут иметь этническую направленность.

"Пример из истории: на одном из Карибских островов жила группа индейцев. Они были носителями сифилиса, но сами не болели. В итоге испанцы привезли оттуда сифилис в Европу. Этот случай доказывает возможность передачи опасных патогенов по этническому признаку. Я уверен, что с помощью современных методов генной инженерии возможно создание узконаправленных вирусов. А животных, насекомых и птиц действительно могут использовать для биологических атак", - рассказал ученый.

Одна рука не ведает, что творит другая

Интересно, что власти Казахстана отказывают в содействии России по получению ее специалистов допуска на расположенную в республике американскую биолабораторию, ссылаясь на то, что этот вопрос находится в компетенции американцев.

Тем временем, правительство КР, позволившее биологам США проводить исследования на базе Ошской областной больницы, подписало соглашение с правительством России об оказании Роспотрбенадзором всесторонней поддержки по укреплению кыргызских служб по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в целях недопущения эпидемического распространения опасных инфекций на территории республики. Об этом стало известно в сентябре прошлого года.

Меры поддержки и сотрудничества, следующие:

  1. подготовка кадров и обеспечение материально-технического оснащения лабораторий Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций КР;
  2. совместные учения по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования;
  3. при поддержке правительства РФ Роспотребнадзором осуществлены поставки 4 мобильных лабораторий экспресс-диагностики на базе ГАЗ, мобильного комплекса на базе КАМАЗ. Полученные мобильные лаборатории содержат все необходимое оборудование для проведения экспресс диагностики (ПЦР, ИФА, люминесцентная микроскопия и др.) особо опасных инфекций;
  4. ведутся совместные научные исследования, совершаются важные открытия, опубликование которых заслужило признание отечественных и зарубежных ученых.

Меры эти весьма своевременные и актуальные, если учесть, что не далее, как в июле этого года в СМИ прошла информация, что США продолжают наращивать свой военно-биологический потенциал в странах постсоветского пространства.

Напомним, США занимаются военно-биологическими экспериментами по всему миру, абсолютно не считаясь с тем, что являются членом Женевской конвенции 1972 года, запрещающей разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и предписывающей их уничтожение. И уж тем более, наплевав на конституции стран, в которых находятся их лаборатории.

Как и почему власти постсоветских республик (за исключением России) выдают разрешение на строительство таких лабораторий, пока остается только догадываться. Ну, а поскольку радикально отказать американцам никто из них не осмеливается, Россия решила применить собственные контрмеры и таким образом взять ситуацию под контроль.

Мобильные лаборатории экспресс-диагностики, поставленные Россией в Кыргызстан – биологический спецназ. Его задача - оперативно реагировать на вспышки различных опасных болезней, вирусы которых активизируются в стенах американских биологических центров.


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URL: https://www.vb.kg/431308
Теги:
Россия, США, безопасность, Кыргызстан, здоровье, медицина
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