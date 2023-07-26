В Узбекистане построят единственный в ЦА технологичный мусорный полигон

В Ташкентской области Узбекистана началось строительство современного мусорного полигона общей стоимостью 16 миллионов долларов. Сюда будет вывозиться мусор из Ташкента и всей столичной области, сообщает Sputnik.

Полигон расположен возле Ахангарана. Общая площадь проекта составляет 30 га, непосредственно сама же территория, отведенная под мусор, – 25 га, сообщает пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Вся территория полигона будет покрыта спецматериалом из геотекстиля, геосетки и других геоматериалов. Дно полигона будет сплошным герметизированным бассейном, благодаря чему не будет оказываться негативного воздействия на подземные воды и атмосферу. Помимо спецматериалов, здесь проложат трубы, которые будут выкачивать воду из отходов. Также установят трубы для выкачки газа и метана, которые в дальнейшем позволят вырабатывать метан и производить электроэнергию.

Полигон рассчитан на 15-20 лет и может вместить в себя около 20 млн тонн мусора. Объект, стоимостью $16 млн, единственный в Центральной Азии, планируют сдать в эксплуатацию в ноябре.