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Легализация доходов: кабмин утвердил порядок подачи специальной декларации

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил порядок подачи специальной декларации, сообщает пресс-служба кабмина КР.

По данным пресс-службы, решение принято в целях реализации норм Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", который направлен для создания эффективного правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами Кыргызской Республики и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов Кыргызской Республики.

"Так, согласно принятому решению утверждены следующие документы:

- Порядок заполнения и заверения специальной декларации об активах;

- Форма специальной декларации об активах;

- Порядок ведения Реестра специальных декларации об активах;

- Форма Реестра специальных декларации об активах.

Кроме этого, Министерству финансов Кыргызской Республики поручено принять меры по обеспечению аккумуляционного счета для зачисления декларационного платежа в доход республиканского бюджета.

Министерству юстиции Кыргызской Республики принять меры по обеспечению уполномоченных должностных лиц, имеющих право совершать нотариальные действия, заверяющих специальные декларации, формой специальной декларации.

Постановление подписано Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым и вступает в силу со дня официального опубликования".


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URL: https://www.vb.kg/431323
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
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