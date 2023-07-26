ГУОБДД: С 8 марта более 1800 водителей были лишены водительских прав

С 8 марта 2023 года была повышена ответственность в отношении водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде, введена статья о лишении права на управление. По проведенному анализу, количество пьяных водителей сократилось на 17% и наблюдается повышение ответственности водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

"С 8 марта по сегодняшний день за вождение в нетрезвом виде лишены водительского удостоверения более 1800 водителей. ГУОБДД продолжит проводить усиленные рейдовые мероприятия, с целью не допущения управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения".