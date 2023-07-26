Погода
$ 87.22 - 87.88
€ 97.20 - 98.20

ГУОБДД: С 8 марта более 1800 водителей были лишены водительских прав

246  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 8 марта 2023 года была повышена ответственность в отношении водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде, введена статья о лишении права на управление. По проведенному анализу, количество пьяных водителей сократилось на 17% и наблюдается повышение ответственности водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

"С 8 марта по сегодняшний день за вождение в нетрезвом виде лишены водительского удостоверения более 1800 водителей. ГУОБДД продолжит проводить усиленные рейдовые мероприятия, с целью не допущения управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431328
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  