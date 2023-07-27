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В Бишкеке презентовали Глобальный доклад ЮНЭЙДС по СПИДу в 2023 году

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке Объединенная программа ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) презентовала результаты нового Глобального доклада о тенденциях эпидемии СПИДа в 2023: "Путь к победе над СПИДом".

В Восточной Европе и Центральной Азии по-прежнему отмечается резкий рост числа новых случаев ВИЧ и СПИДа. С 2010 года этот показатель вырос на 49 процентов. В Кыргызстане на 01.07.2023 года зарегистрировано 12 779 случаев ВИЧ. Более 90% случаев ВИЧ передается половым путем.

Страновой директор ЮНЭЙДС Мээрим Сарыбаева поделилась информацией: "В отчете отмечено, что два десятилетия назад глобальная эпидемия СПИДа казалась не решаемой. Ежегодно более 2,5 миллионов человек были инфицированы ВИЧ, и в результате СПИД уносил 2 миллиона жизней в год, а сегодня эффективное лечение и профилактика спасают миллионы жизней людей в том числе и тысячи жизней в Кыргызстане".

В период с 2010 по 2022 год благодаря сокращению числа новых случаев ВИЧ среди женщин и более широкому охвату лечением, ежегодное число новых случаев ВИЧ среди детей во всем мире снизилось на 58% до 130 000 [90 000-210 000], что является самым низким показателем с 1980-х годов. С 2000 года программы профилактики вертикальной передачи ВИЧ позволили предотвратить 3,4 миллиона новых случаев ВИЧ среди детей.

В 2022 году благодаря поддержке и инвестированию в прекращение эпидемии СПИДа 82 процента беременных и кормящих женщин, живущих с ВИЧ во всем мире, получали антиретровирусную терапию, по сравнению с 2010 годом, когда только 46 процентов женщин получали лечение. Принятые меры привели к сокращению числа новых случаев ВИЧ среди детей на 58 процентов с 2010 по 2022 годы, что является самым низким показателем с 1980-х годов.

ЮНЭЙДС ставит перед собой цель завершение эпидемии до 2030 года, но для этого необходимо принятие решительных мер. Сейчас есть шанс покончить со СПИДом, заявляют в ЮНЭЙДС. Для этого важно "проявить политическую волю и инвестировать в приоритетные и надежные меры противодействия ВИЧ".

Глобальная статистика на 2022 год:

  1. 39 миллионов человек в мире жили с ВИЧ
  2. 29,8 миллиона человек получали антиретровирусную терапию
  3. 1,3 миллиона человек инфицировались ВИЧ
  4. 630 тысяч человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.


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URL: https://www.vb.kg/431333
Теги:
ВИЧ/СПИД, Кыргызстан
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