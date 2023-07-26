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Милиция проводит разъяснительные мероприятия с водителями водных скутеров

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В целях формирования культуры безопасного отдыха у воды, а также сохранение жизни и здоровья граждан создана межведомственная рабочая группа, которая проводит усиленную профилактическую и разъяснительную работу среди отдыхающих и водителей водных скутеров.

Каждый год отдыхающие на Иссык-Куле сталкиваются с одной проблемой - водные скутера пролетают вблизи от людей, не соблюдая нормы. В связи с этим, в целях личной безопасности и безопасности окружающих людей, выездная межведомственная рабочая группа проводит разъяснения водителям водных скутеров о соблюдении определенных правил безопасности и об основных причинах несчастных случаев при езде на водных скутерах.

Так, в ходе очередного профилактического мероприятия рабочая группа проинспектировала отдыхающих и водителей скутеров на некоторых пляжах с. Бостери и Тюпского района. А именно пляжа коттеджного городка "Борбор эс алуу жай", пансионата "Золотые пески", "Дружба", "Маяк", дом отдыха "Туба" и детский лагерь "Жетиген".

На профилактическом мероприятии Тюпском районе и в с. Бостери были задействованы представители СОБ МВД КР (передвижные приемные милиции), МЧС, министерства образования, министерства труда, социального обеспечения и миграции, министерство здравоохранения.

"Самое важное, соблюдайте дистанцию, оставайтесь на безопасном расстоянии от других людей, скутеров и водных судов. Это поможет избежать столкновений и несчастных случаев", - сказал водителям скутеров начальник отдела СОБ МВД КР полковник милиции Таалай Алижанов.

Подобные мероприятия дисциплинируют людей, призывают соблюдать элементарные правила поведения. Особое внимание сотрудники органов внутренних дел уделили присутствующим отдыхающих с детьми. Стражи порядка призывают взрослых следить за малолетними и не пускать их в воду самостоятельно.


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URL: https://www.vb.kg/431335
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