Украинский игорный бизнес - итоги первых трех лет легализации

Украинский игорный рынок легализован уже почти три года. При этом есть моменты, которые удалось реализовать, но есть и проблемные вопросы, что до сих пор остаются нерешенными. Среди них самыми сложными остаются борьба с подпольными казино и реформирование системы налогообложения.

Основные результаты легализации

Профильный закон, легализующий азартные игры в Украине, был подписан в 2020 году. До этого деятельность казино и букмекеров была под запретом на протяжении 11 лет. Но, за первые три года заявку на получение лицензии КРАИЛ подали не так много организаторов, как ожидалось. Бизнес продолжает работать на основании оффшорных лицензий из-за высокой налоговой нагрузки.

С момента легализации лицензию КРАИЛ на открытие наземных казино получили 8 компаний, на организацию деятельности онлайн-казино - 16, букмекерской деятельности - 3. Аналитики отмечают, что все популярнее становится украинское онлайн-казино. На рынке в настоящее время крупнейшими, лицензированными согласно закону об азартных играх, участниками являются:

Космолот (ООО "Спейсикс"); Slotscity (ООО "Геймдев"); First.ua (ООО "Фьорст элемент"); Favbet (ООО "Букмекерская компания "Фавбет"); Pin-up (ООО "Укр гейм технолоджи"); Slotoking (ООО "Слотс Ю.ЭЙ."); Vbet (ООО "Вбет Украина").

Количество украинцев, которые выбирают онлайн-развлечения, растет по целому ряду причин. Ключевые - это пандемия и связанные с ней ограничения, полномасштабная война, а также, различные бонусы, бездеп за регистрацию, которыми нельзя воспользоваться при посещении наземных заведений.

Какие проблемы остаются нерешенными

Украинское правительство сейчас планирует очередную реформу игорного рынка. Более того, соответствующий законопроект уже зарегистрирован и ожидает голосования в Верховной Раде. Ключевое его предложение - ликвидация национального регулятора КРАИЛ и создание нового органа. Во многом эксперты связывают подобные решения тем, что КРАИЛ за 3 года так и не выполнила большинство задач, которые на нее возлагались. В частности, до сих пор регулятору не удалось запустить Государственную систему онлайн-мониторинга (ГСОМ) за деятельностью организаторов азартных игр. На это было отведено 2 года, но задача до сих пор не решена. По словам руководителя КРАИЛ, "техническое решение у комиссии есть, но финансирование согласовать не удалось". А без ГСОМ нельзя говорить об изменениях в налоговой политике.

Также новый законопроект предусматривает автоматизацию процесса выдачи лицензий. Михаил Федоров, руководитель Министерства цифровой трансформации, считает, что только максимальная диджитализация отрасли поможет решить вопрос коррупции.

В общем, можно сделать вывод, что в украинский гемблинг в 2023 году находится почти на том же уровне, что и в 2020. Из-за того, что до сих пор не установлено четких правил работы, государство остается без налогов и прочих поступлений в бюджет от индустрии, объем которой НБУ оценивает в 180 миллиардов гривен.