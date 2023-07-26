Погода
$ 87.22 - 87.88
€ 97.20 - 98.20

Инструктор аквапарка рассказал о правилах безопасности на воде

118  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Инспекторы по делам детей УВД Октябрьского района проводят профилактические мероприятия по недопущению несчастных случаев на воде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, инструктор по плаванию одного из аквапарков столицы рассказал о деятельности спасателей и инструкторов.

Как отмечает УВД, подобные профилактические беседы проводятся сотрудниками милиции на постоянной основе, в ходе которых администрацию бассейнов и горожан предупреждают о соблюдении мер безопасности и правил нахождения в бассейнах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431342
Теги:
спасатели, безопасность, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  