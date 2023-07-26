Инструктор аквапарка рассказал о правилах безопасности на воде

Инспекторы по делам детей УВД Октябрьского района проводят профилактические мероприятия по недопущению несчастных случаев на воде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, инструктор по плаванию одного из аквапарков столицы рассказал о деятельности спасателей и инструкторов.

Как отмечает УВД, подобные профилактические беседы проводятся сотрудниками милиции на постоянной основе, в ходе которых администрацию бассейнов и горожан предупреждают о соблюдении мер безопасности и правил нахождения в бассейнах.