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Ташиев помог еще одному кыргызстанцу получить паспорт

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Председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев вручил гражданину Гончарову Никите Александровичу идентификационную карту (ID) и общегражданский паспорт Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"12 июля 2023 года в социальной сети "Фейсбук" было опубликовано обращение гражданина Гончарова Никиты Александровича на имя председателя ГКНБ Кыргызской Республики с просьбой оказать помощь в получении национального паспорта Кыргызской Республики.

В силу сложившихся тяжелых семейных обстоятельств, по причине болезни в возрасте семи лет у Гончарова скончалась мать. В последующие годы он воспитывался отцом и в связи с отсутствием на руках необходимых первичных документов не имел возможности получить паспорт гражданина Кыргызской Республики.

В течении трех лет обивал пороги различных ведомств с целью реализации своих конституционных прав.

Органами национальной безопасности проведены ряд мероприятий по установлению личности и сбору архивных материалов.

26 июля 2023 года заместитель председателя кабинета министров КР – председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев в рамках проводимой активной работы по решению проблем граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, принял Гончарова Никиту Александровича и вручил ему идентификационную карту и общегражданский паспорт Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/431346
Теги:
Камчыбек Ташиев, паспорт, Кыргызстан
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