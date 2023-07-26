Президент ответил на вопрос о введенной ЧС в энергетике

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" разъяснил, с чем связано введение режима чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана.

Вы подписали Указ "О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики", что вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Правы ли те, кто говорит, что энергетика страны сегодня в очень плачевном состоянии. Можно ли выправить ситуацию без введения особого режима?

- Никакой чрезвычайной ситуации нет. Этим указом мы наделили министра энергетики полномочиями оперативно принимать решения при разных обстоятельствах. Объясню простыми словами, на что он нацелен.

Во-первых, этим указом мы до 2026 года расширяем полномочия министра энергетики. Он будет координировать вопросы, связанные с генерацией энергии, и будет вправе давать поручения местным органам власти и заместителям глав областных отделов министерства. Так он сможет держать под контролем ситуацию в энергосекторе страны и при необходимости принимать важные решения в оперативном порядке.

До этого министр не мог давать поручения напрямую другим органам, из-за чего проблемы в энергетике до сих пор решаются с большими усилиями и не доводятся до конца. На сегодня у нас есть вопросы, которые обсуждаются между ведомствами более полугода. Поэтому меры, предусмотренные в указе, нацелены на быстрое решение проблемных вопросов.

К 2026 году в Кыргызстане по плану должно завершиться строительство ряда малых ГЭС, за счет чего в республике вырастет объем генерации электроэнергии. Но для реализации этих проектов министру энергетики нужно дать соответствующие полномочия.

По правде говоря, мы уже давно переживаем чрезвычайную ситуацию в энергетике, поскольку мы ее годами импортируем. Нам нужно постепенно отходить от импорта, с каждым годам сокращая его объем.

Да, в этом году воды мало. Это происходит не только в Кыргызстане, но и во всем регионе. Несмотря на это, даст Бог, мы из зимы выйдем благополучно, учитывая нашу ТЭЦ, а также за счет заключенных договоров с другими странами.

Поэтому нашим людям незачем беспокоиться об электричестве. Не нужно поддаваться всякого рода провокациям и слухам о том, что якобы в энергетике введено ЧС, энергетика провалилась и зимой ситуация будет тяжелой. Этим Указом мы только расширим полномочия Минэнерго.

К сожалению, в нашем обществе есть группы, которые только ищут минусы в работе власти, желая кризиса в стране. Но образованная часть общества воспринимает деятельность правительства правильно и все понимает.