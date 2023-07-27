Кевина Спейси оправдали по девяти обвинениям в сексуальных преступлениях

Американского актера Кевина Спейси лондонский суд оправдал по всем девяти обвинениям в сексуальных домогательствах к мужчинам, передает СМИ.

Актер был обвинен с 2004 по 2013 год. Трое мужчин заявили, что звезда трогал их за интимное место, а четвертый, что Спейси заняли с ним оральным сексом, когда мужчина был в состоянии алкогольного опьянение.

Но в лондонском суде присяжные оправдали его по девяти обвинениям. Оправдательный приговор суд вынес в день рождения актёра - 26 июля. Ему исполнилось 64 года.

Шесть лет назад актер совершил каминг-аут. Тогда его и начали обвинять в сексуальных домогательствах.

Я полагаю, что многие из вас могут понять, что мне многое предстоит обработать после того, что только что произошло сегодня. Я польшен сегодняшним результатом. Благодарен присяжным за то, что они нашли время тщательно изучить все доказательства и все факты до того, как они примут решение, - заявил он журналистам, которые ждали его у здания суда.