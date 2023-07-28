Погода
$ 87.42 - 87.79
€ 96.55 - 97.55

В Сокулукском районе фермер поделился опытом установки "умного полива"

186  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минсельхоз КР провел семинар для крестьян Сокулукского района по применению капельного орошения на помидорном поле, которое как раз использует эту систему полива. По признанию хозяина поля Умара Бабазова, колебания и кризисы маловодья в этом году его хозяйства не коснулись. Он продемонстрировал хороший урожай, рассказав о своем опыте установки "умного полива".

В условиях изменения климата и учащения периодичности маловодных лет, которые превращают ранее комфортное земледелие в критическое, очень важно, чтобы все сообщество крестьян Кыргызстана обратило серьезное внимание на важность перехода к применению систем водосберегающих и инновационных технологий в ближайшее время. Иными словами, пришло время изучить системы капельного и дождевального орошения и приступать к их использованию уже в следующем году. Именно поэтому по распоряжению министра сельского хозяйства во всех района Кыргызстана будут проведены ознакомительные семинары для землепользователей:

Например, на сегодняшнем семинаре крестьяне Сокулукского района, представители АВП и айыл окмоту получают весь комплекс информации от теории до практического применения. Во первых, семинар проводится на поле, где фермер, который уже применяет капельное орошение, рассказывает о своем опыте. Вот-вторых, тут же консультанты фирмы, которая занимается системами капельного орошения, рассказывают о том, как устанавливается оборудование. Кроме этого, эксперты Айыл Банка рассказывают как можно оформить льготный кредит на систему орошения.

- Для нас важно, чтобы крестьяне Кыргызстана увидели, что капельное орошение – это реальная экономия воды и рабочей силы при выращивании урожая, а значит - это повышение урожайности и соответственно доходности. Мы готовы предоставить любую информацию, ответить на любые вопросы людей, чтобы как можно больше земледельцев перешли к современным технологиям полива. Если хотите, это исторический момент. Кыргызстан должен это сделать, мы должны научиться думать и считать потребление воды, а соответственно и прибыль, и риски. Продуманная инновационная политика поможет земледельцам больше зарабатывать, оставаясь дома и не уезжая в другие страны. Люди должны знать, что государство просит людей просто просчитать все плюсы и минусы при использовании инновационной системы полива, – пояснил заведующий отделом растениеводства Минсельхоза Жигиталы Жумалиев.

Семинар вызвал горячий интерес и живое обсуждение среди участников мероприятия. Так, например, экономист–статист Кызыл-Тууйского айыл окмоту Гульзира приехала с односельчанами для того, чтобы посмотреть и подсчитать для себя, насколько системы орошения экономят воду на самом деле. В этой связи представители крестьянских хозяйств попросили фермера дать полный расклад по расходам при установке оросительной системы, и по итогам урожая.

- На 1 гектар в год выходит тысяча сто пятьдесят долларов. Второй год 30 тысяч сомов, не считая затратов на насос - 200 тысяч сомов. Мотор остается на несколько лет, его можно не считать, - пояснил Умар Бабазов.

Как оказалось фермеров вовсе не пугают такие цифры. По словам одного из них Нурбека Акаева, все эти расходы он закроет за счет повышения урожайности.

- Эксперты рассказали, что удобрения и нужные микроэлементы можно подавать напрямую через сеть капельного орошения непосредственно под корень. Я подсчитал, что и для выращивания кукурузы это тоже выгодно. Хотя кукурузу и не называют в числе высокорентабельных. Буду устанавливать систему. Сейчас я плачу 1 тысячу сомов в сутки за воду. Посмотрим, сколько будет выходить после установки, – сказал он.

- Для нас крестьян, имеющих небольшие наделы, то что нам показал и рассказал наш "коллега" – все очень подходит. Он же использовал и то, что у него уже есть в хозяйстве, например, насос, поднимающий воду из канала на участок. При этом мы видим, что при консультациях всех экспертов, в том числе Минсельхоза, можно выбрать ту систему орошения, и те фирмы, которые нам подходят и по цене и по качеству.

Вы же понимаете, что у многоземельных есть возможность выбрать более дорогое оборудование, но мы возьмем опытом. А эффект в том, что за счет качества полива, мы сможем получать большой урожай, - рассказал другой землепользователь из села Первомайское Миргасым Аллахвердов.

В целом участники семинара отметили, что не знали о таких возможностях, например, о том, что в Кыргызстане уже делают шланги для капельного орошения, что предпринимаются попытки изготовления различных переходников для систем капельного орошения, и что все эти знания – вклад в будущий урожай.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431371
Теги:
Чуйская область, Кыргызстан, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  