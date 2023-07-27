Избиение ребенка в детсаду: Следователь Октябрьского РУВД будет наказан

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения ребенка. За необоснованное решение сотрудники милиции будут наказаны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По данным пресс-службы, прокуратурой Октябрьского района города Бишкек был изучен отказной материал УВД Октябрьского района по обращению Б.Г. об избиении ее ребенка воспитательницей детского сада №94.

"Изучением материалов проверки установлено, что Б.М., являясь работником детского сада №94, путем физического воздействия беспричинно нанесла телесные повреждения трехлетнему ребенку Ж.О., поставив под угрозу его физическое или психическое развитие.

"Однако, по результатам проверки следователь УВД Октябрьского района отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях воспитательницы детского сада состава преступления, а материалы направил для рассмотрения в рамках Кодекса о правонарушениях.

Указанное решение следователя отменено прокуратурой района и по факту нанесения телесных повреждений малолетнему ребенку возбуждено уголовное дело по статье 187 УК Кыргызской Республики (Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

В отношении должностных лиц УВД Октябрьского района Бишкека, допустивших вынесение необоснованного процессуального решения, внесено представление о привлечении их к дисциплинарной ответственности".