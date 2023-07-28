У 74 процентов обследованных в больнице №1 нашли заболевания печени

Сегодня - Всемирный день борьбы с гепатитом. Накануне его Нургуль Токтогулова, отличник образования и здравоохранения КР, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой терапии №1 медицинского факультета КРСУ им. Ельцина, врач гастроэнтеролог-гепатолог медицинского центра "ЮРФА", рассказала в интервью vb.kg,почему гепатитов стало больше, каковы возможности диагностики и лечения гепатитов в нашей стране.

- Вероятнее всего, рост идет за счет вирусных гепатитов. Особенно много вирусных гепатитов стало у нас на юге республики: это – вирусный гепатит B, а вместе с ним – D (с дельта-агентом) и вирусный гепатит С. В основном они переносятся парентеральным путем, в обыденной жизни при посещении стоматологических клиник, салонов красоты (маникюр и педикюр), где не до конца контролируется санитарно-эпидемиологическая обстановка. Зачастую пациент не может проследить, где же он смог заразиться. Это происходит еще и вследствие недостаточной вакцинации против вирусного гепатита B.

С другой стороны, гепатиты могут иметь не только вирусную этиологию. Могут быть другие причины аутоиммунного происхождения, которые чаще всего сопрягаются с другими аутоиммунными заболеваниями. Это могут быть лекарственные гепатиты (так называемая полипрагмазия), когда пациент побывал у нескольких специалистов, каждый назначил ему по 3-4 препарата и в результате он принимает более 10 препаратов. Что при отсутствии регулирующего подхода может привести к лекарственному поражению печени. Активность лекарственных гепатитов выросла особенно в период пандемии, когда бесконтрольно вынужденно назначалось очень много препаратов. Метаболизм многих лекарственных препаратов проходит через печень, что приводит к её поражению.

Какую настороженность необходимо проявлять самому больному?

Как только больному назначены лекарственные препараты, он должен задуматься, а как эти препараты будут взаимодействовать друг с другом. Надо обязательно прочитать инструкцию и узнать, проходит ли этот препарат через печень и почки. Необходимо также обратиться к своему семейному врачу, показать ему выписки от разных специалистов и послушать его рекомендации. Возможно, не нужно одновременно принимать столько препаратов. Молодому человеку вообще рекомендуется принимать максимум 4-5 препаратов. Больному старше 65 лет можно принимать не более трех. Необходимо оставить только самые нужные лекарства.

Многие сердечно-сосудистые, метаболические заболевания вполне хорошо контролируются изменением образа жизни и нормализацией питания, возможно, необходимо усилить физическую активность.

Что из себя представляет гепатит?

Гепатит – это воспаление клеток печени. Вирусные гепатиты это - одно, лекарственные гепатиты – другое, но никто не отменял еще алкогольный гепатит или алкогольную болезнь печени. Есть еще жировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печени, которая имеет свою осложненную форму в виде стеатогепатита. Существует еще гепатит, возникший вследствие употребления токсической дозы алкоголя, которая составляет свыше 30 г для мужчин и свыше 20 г в день для женщин. Часто бывает сочетание, когда человек не только переедает, набирает вес, и у него накапливается жир в печени, но одномоментно он еще может употреблять алкоголь и т.п.

А какой самый распространенный и наиболее опасный вид гепатита?

По распространенности на первом месте стоит стеатогепатит, неалкогольная жировая болезнь печени, которая в среднем поражает 25 процентов населения. Мы проводили ультразвуковое исследование органов брюшной полости на базе Бишкекской городской клинической больницы №1 и у 74 процентов обследованных пациентов обнаружили признаки жирового гепатоза. Это означает, что, как минимум, у них есть вирусное заболевание печени или заболевание печени алкогольной или алиментарной природы. Необходимо, конечно, всё дифференцировать, так как печень является таким органом, который однозначно может отвечать на любые стимулы в виде накопления жира или в виде явления воспаления.

Какую функцию выполняет печень и почему так важно, чтобы она была здоровой?

Печень выполняет очень много функций. Самая основная - это синтетическая функция. Она начинает синтезировать белки для всего нашего организма. Например, есть больные, у которых цирроз и отказала печень, в таком случае человек начинает терять белок и может похудеть за три месяца на 30 кг, у нас были такие больные. Уменьшается плазменный белок, а, следовательно, перестаёт задерживаться вода в сосудистом русле и повсеместно возникают отёки.

В печени проходит детоксикация всех ядов, которые возникают в нашем организме и, в частности, посредством желудочно-кишечного тракта всасываются не только хорошие вещества (белки, жиры, углеводы, витамины), но и токсины, которые проходят через печень и очищаются. А если не очищаются, то, конечно, все токсические продукты попадают в кровь, отравляют весь организм и начинают влиять на работу головного мозга, от чего развивается печеночная энцефалопатия вплоть до комы. Только в печени обеззараживается самый токсичный продукт аммиак, который, превращаясь в мочевину, выходит через мочу.

Печень играет огромную роль в регуляции углеводного обмена, когда, например, в ней происходит накопление гликогена, запаса, который, когда мы голодные, распадается и превращается в глюкозу. Люди, у которых есть заболевания печени, не переносят голод, у них нет запаса гликогена, и им приходится принимать пищу очень часто, потому что любая задержка еды приводит к трясучке, гликемии, проявляющейся при падении сахара в крови. Печень участвует в регуляции жирового обмена, поэтому у людей, у которых есть стеатоз, стеатогепатиты в три-четыре раза выше риск развития сердечно-сосудистой патологии. Вроде как, с одной стороны, заболевания печени напрямую не могут привести к быстрой смерти, но опосредованно они увеличивают риск сердечно-сосудистой смертности. Человек не умирает от заболевания печени, а умирает раньше времени от сердечной патологии.

С одной стороны, усугубляя, это приводит к инсулинорезистентности. С другой, инсулинорезистентность сама по себе приводит к появлению опухолей различной локализации. У больных со стеатогепатитом и накоплением жира в печени в три-четыре раза выше вероятность смертности от сердечно-сосудистой патологии, в два с половиной раза – от рака любой локализации. Есть вероятность возникновения таких аутоиммунных заболеваний, как псориаз, высок риск появления камней в желчном пузыре, почечных патологий, потому что есть гепаторенальные синдромы. Печень сама по себе является площадкой, риском для многих заболеваний.

Во всём виноват, наверное, наш неправильный образ жизни?

Конечно, не всегда во всём виноваты медики (как это принято сейчас утверждать), потому что на втором месте, например, стоит алкогольная болезнь печени, и по показаниям трансплантация печени у мужчин вышла на первый план, а у женщин – стеатогепатит, неалкогольная жировая болезнь печени, а затем уже вирусные гепатиты. С вирусными гепатитами уже успешно начали бороться в мире, выявлять и делать предупредительные вакцины от гепатита B. Наблюдается больший охват, стали более доступны лекарственные препараты.

Всё, что попадает и проходит в кишечник через печень, те же неправильные нерафинированные масла или продукты с содержанием пальмового масла, попадающие в наш организм через пищу и не прошедшие соответствующую обработку, – все они проходят через печень и повреждают её.

Каковы возможности диагностики и лечения заболеваний печени в Кыргызстане?

Мне кажется, что в гепатологии Кыргызстан идет в ногу со временем, а те проблемы, которые мы имеем, имеются во всём мире. В 2017 году был разработан клинический протокол, он адаптирован и очень похож на европейский и американский протоколы. Сейчас разрабатывается новый протокол.

Другое дело, пока не все препараты доступны. В настоящее время очень успешно лечится вирусный гепатит С, по всему миру идёт разработка лекарств против гепатита B с дельта-агентом, который поддаётся лечению сложнее всего. Я сама была в числе разработчиков протокола по лечению неалкогольной болезни печени, и мы в принципе тоже её лечим. С информацией по лекарственному поражению печени в гепатологии врачи тоже осведомлены. Мы владеем сегодня великолепным методом исследования эластографией, который есть в ЮРФе, он хорош тем, что, если фиброскан, к примеру, снимает только два сегмента печени из восьми, то эластография показывает состояние в семи сегментах. Это очень хороший метод исследования, который помогает выставлять диагноз, определяться с тактикой ведения пациента. Опираясь на результаты эластографии, мы можем сказать пациенту, нужна ли ему противовирусная терапия или нет, как долго ему пить тот или иной препарат, каковы резервные возможности печени и эффективность лечения, нужна или нет трансплантация печени.

Единственный недостаток диагностики заболеваний печени в Кыргызстане, это отсутствие биопсии печени. Бывают такие смежные сочетанные заболевания, когда без данного вида диагностики в спорных моментах просто не обойтись, чтобы определиться с тактикой лечения.

Сегодня лечение от гепатита могут назначать в государственных и частных медицинских учреждениях, но вначале необходимо пройти обследование. Лечение должно проводиться при тщательном контроле и наблюдении врача даже при обычном накоплении жира в печени. Один мой больной с синдромом Жильбера по совету работника аптеки стал принимать расторопшу, и состояние его ухудшилось, потому что при таком синдроме данный препарат растительного происхождения принимать нельзя. Как и при других заболеваниях, при заболеваниях печени нельзя заниматься самолечением.