Информация о ходе уборочных работ в Кыргызстане за 2023 год

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства предоставила информацию о ходе уборочных работ в Кыргызстане за 2023 год, а также о готовности сельхозтехники и обеспечении ГСМ.

Государственная поддержка крестьян-фермеров:

- Закупка через Фонд государственных материальных резервов 40,0 тыс. тонн зерно пшеницы, клейковины не менее 23%, качества не ниже третьего класса;

- Министерством квоты на поставку продовольственной пшеницы в объеме 40,0 тыс. тонн распределены по областям, а области-по районам;

- Служба антимонопольного регулирования утвердила закупочную цену 23,0 сома за 1 кг пшеницы с содержанием клейковины не ниже 23%.

Во всех областях и районах работают штабы по организации своевременной и без потерь качественной уборки выращенных сельскохозяйственных культур.

На местах определены маршруты зерноуборочных комбайнов, разработан график уборки урожая, ведется организационная работа по привлечению зерноуборочных комбайнов из других регионов республики.

Готовность сельскохозяйственной техники и обеспечение ГСМ

В настоящее время завершается подготовка существующей сельскохозяйственной техники к уборке урожая. На отчетную дату по республике из 1944 комбайнов было изготовлено 1551 единиц или 80,0%. При этом в хозяйствах Чуйской, Ошской областей готовность комбайнов к работе составляет 94-90 % , а в Джалал-Абадской области-88%, Баткенской, Таласской-75%, Нарынской и Иссык-Кульской-57-61%.

В настоящее время по республике на уборке зерновых колосовых культур работают 765 комбайнов. В прошлом году этот показатель составил 644 комбайна.

Во всех областях республики ведется подготовка зернохранилищ.

По республике организована 141 МТС, 53 муниципальных и 88 частные , в их распоряжении более 2000 единиц сельскохозяйственной техники различных образцов. В 2023 году создано 16 МТС.

По информации республиканских нефтетрейдеров, на всех нефтебазах и заправочных станциях имеются необходимые запасы по своевременному обеспечению потребности крестьян-фермеров в горюче-смазочных материалах.

Кроме того, в целях обеспечения бесперебойного поставки дизельного топлива по цене ниже рыночной фондом государственных материальных резервов на основании договора между компанией "Red Petroleum" на закупку дизельного топлива по Республике крестьянам-фермерам предоставляется 3,0 млн литров дизельного топлива по льготной цене 65 сомов.

В настоящее время в хозяйствующих субъектах южных регионов республики, а также в Чуйской и Таласской областях полным ходом идет уборка зерновых колосовых культур. В Иссык –Кульской области ожидается, что уборочные работы начнутся в первой декаде августа, в Нарынской области-во второй декаде августа.

По оперативным данным полномочных представительств Президента Кыргызской Республики в областях, по республике убрано зерновых колосовых культур -202,8 тыс. га, или 43,0 % от общей площади, что на 70,3 тыс. га больше уровня прошлого года.

Из них пшеницы убрано 100,5тыс. га, или 43,4%, что на 26,3 тыс. га больше уровня прошлого года. Средняя урожайность составляет 20,2 ц/га, или на 6,9 ц / га меньше, чем в прошлом году, валовой сбор пшеницы составил 202,7 тыс. тонн, что на 1,9 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году. Уборка ячменя проведена на площади 102,3 тыс. га, убрано 42,8% , что на 44,1 тыс. га больше, чем за аналогичный период прошлого года, средняя урожайность составила 13,9 ц/га, что на 12,7 ц/га меньше, чем годом ранее, а валовой сбор составил 142,0 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году.

Самая высокая урожайность зерновых отмечается в Джалал-Абадской области, в частности, урожайность пшеницы составляет 24,1 ц/га (в 2022 году – 26,3 ц / га) и ячменя-17,5 ц / га.

По другим регионам республики урожайность зерновых колосовых в среднем по Ошской области составляет 20,3 ц / га, пшеницы – 22,6 ц / га и ячменя-15,9 ц / га. Самый низкий показатель-урожайность зерновых колосовых в Чуйской области, которая составила 14,7 ц / га (в 2022 г. – 23,9 ц/га), или на 10.7 ц/га меньше, чем в прошлом году.

Отмечается, что в этом году в Чуйской области наблюдается засуха и низкий уровень поливной воды, кроме того, в этом регионе большая часть зерновых культур была посеяна на заболоченных землях. Также после сильных дождей в Сокулукском, Московском, Жайылском и Панфиловском районах Чуйской области град уничтожил более 2,0 тыс. га сельхозугодий, что негативно сказалось на урожае сельскохозяйственных культур.