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Водителям столичных троллейбусов напомнили о ПДД

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Руководство муниципального предприятия "Бишкекское троллейбусное управление" проводит разъяснительную работу с водителями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Сотрудники отдела безопасности дорожного движения провели инструктаж для водителей по вопросам предотвращения дорожно-транспортных происшествий и соблюдения правил дорожного движения.

Кроме того, в целях создания удобных условий приобретения карты "Тулпар", у водителей в наличии имеются эти карты для перевода пассажиров на безналичный способ оплаты.

Стоимость карты 50 сомов, в эту стоимость входит разовый бесплатный проезд".


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URL: https://www.vb.kg/431393
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление
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