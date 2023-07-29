Водителям столичных троллейбусов напомнили о ПДД

Руководство муниципального предприятия "Бишкекское троллейбусное управление" проводит разъяснительную работу с водителями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Сотрудники отдела безопасности дорожного движения провели инструктаж для водителей по вопросам предотвращения дорожно-транспортных происшествий и соблюдения правил дорожного движения.

Кроме того, в целях создания удобных условий приобретения карты "Тулпар", у водителей в наличии имеются эти карты для перевода пассажиров на безналичный способ оплаты.

Стоимость карты 50 сомов, в эту стоимость входит разовый бесплатный проезд".