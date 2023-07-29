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В Бишкеке состоится открытие памятника ветеранам ВМФ

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В День Военно-Морского Флота в Бишкеке состоится открытие монумента ветеранам Военно-морского флота Кыргызстана. Об этом сообщают представительство Россотрудничества в КР и Русский дом в Бишкеке.

"Торжественный митинг, посвященный открытию памятника, начнется 30 июля в 10:00 в парке Победы им. Д. Асанова.

Открытие памятника инициировано Союзом ветеранов Военно-Морского флота Кыргызстана. Памятник будет располагаться в парке Победы им. Даира Асанова на аллее за монументом блокадникам Ленинграда.

Приглашаются ветераны ВМФ, проживающие в Кыргызстане, члены их семей и все желающие. "Вы можете принести фотографии своих родных, просто подойти и выразить свою солидарность, познакомиться с военными моряками-ветеранами", - отмечают организаторы.


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URL: https://www.vb.kg/431400
Теги:
памятник, Бишкек
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