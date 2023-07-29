Рабочая группа ЦИК КР рассмотрит заявление Жаныбека Абирова

В ЦИК КР поступило заявление от директора ОсОО "Строй Ленд" Абирова Жаныбека Болотбековича о намерении участвовать в повторных выборах депутата Жогорку Кенеша КР по Ленинскому одномандатному округу №26 г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Заявление передано в рабочую по приему документов для рассмотрения и проверки на соответствие законодательству. По итогам рассмотрения рабочая группа внесет свои рекомендации на заседание ЦИК КР".

Напомним, 12 марта в одном из ресторанов произошла драка с участием Абирова. Видео об этом разлетелось в соцсети. Пострадавшего госпитализировали в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма. Он обратился в милицию с просьбой принять меры в отношении депутата. Позже он написал встречное письмо о том, что не имеет претензий к народному избраннику.

Сам депутат ЖЖ Жаныбек Абиров извинился за содеянное и решил сдать свой мандат.