Данияр Мурзаканов: Важно уметь слушать сердце и слышать пациента

Данияр Мурзаканов, врач-кардиолог медицинского центра "ЮРФА" рассказал в интервью vb.kg, каким он видит будущее медицины в стране и, в частности кардиологии, о врачебном терпении, а также, насколько важно уметь слушать сердце и слышать пациента. А наши читатели, судя по его ответам, больше узнали о молодом замечательном специалисте.

Вы – еще молодой врач. А до какого возраста специалист считается молодым? Вас не смущает, что пациенты часто не доверяют молодым докторам?

– Наша профессия соответствует известному выражению - век живи, век учись. По моему мнению, возрастные рамки здесь не играют абсолютно никакой роли. Мне кажется, что у молодых врачей сейчас больше возможностей в плане доступности информации и знания языков, и они ни в чём не уступают своим старшим коллегам. Главное в нашей профессии, как я уже убедился, - постоянно узнавать что-либо новое.

Я работаю кардиологом уже третий год, принимаю в день примерно 15 пациентов. Окончил КРСУ в 2019 году, прошел ординатуру на базе Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова, где параллельно осваивал эхокардиографию. ЭХОКГ - метод ультразвуковой диагностики, направленный на исследование морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата. Это один из самых современных и безопасных методов точной диагностики большинства болезней сердца и сосудов. Эхокардиография предварительно распознает рубцовые изменения, хронические и острые аневризмы сердца, ишемию миокарда и т.п.

После окончания ординатуры проходил первичную специализацию по функциональной диагностике на базе Московской городской больницы №64 имени Виноградова.

То есть в выборе профессии вы не ошиблись?

- Во время учебы я, наверное, как и многие, сначала думал о медицинской романтике, хирургии, но уже на старших курсах больше увлекся терапией.

- Были ли затруднительные ситуации, когда вы не находили ответа на вопрос о состоянии своего пациента? И как выходили из сложного положении?

- Конечно, бывают разные нестандартные ситуации. В таком случае мы собираем консилиум, обсуждаем и решаем проблему вместе с коллегами. Например, месяц назад у нас был молодой пациент с артериальной гипертензией, у которого не было никаких факторов риска, а давление держалось на уровне 180 на 120 мм.рт.ст. Этот пациент уже неоднократно ранее обследовался и принимал около пяти препаратов, на фоне которых давление никак не снижалось. Мы провели онлайн-консилиум с коллегами из Турции и России, в том числе с неврологами, и пришли к выводу, что необходимо поменять и снизить количество назначенных препаратов, назначили иглотерапию, так как у больного наблюдался остеохондроз, и давление нормализовалось.

Что в ваших планах и мечтах?

- По профессии это - аспирантура и кандидатская диссертация. В настоящее время подбираю актуальную тему.

- Заболевания сердечно-сосудистой системы, как известно, занимают первое место нашей стране в структуре общей смертности населения. В чем, на ваш взгляд, основная причина?

- Одна из главных – в недостаточном уровне профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, инфарктов, инсультов. Именно на предупреждение заболеваний и не только сердечных, на просвещение населения должны быть направлены внимание и усилия всей медицины. Как я убеждаюсь во время приемов, многие мои больные не имеют элементарных знаний о причинах своих недугов.

Каким вы видите будущее кардиологии? Чем бы вы хотели воспользоваться в своей практике?

- С каждым годом кардиология делает огромный шаг вперед. В плане диагностики сейчас стало намного легче, потому что много приборов, алгоритмов, есть пошагово расписанные протоколы, усовершенствуются и обновляются схемы лечения.

Кардиологическая служба Кыргызстана и наша Ассоциация врачей по внутренней медицине в своей работе опираются на рекомендации Европейского и Американского кардиологического сообщества. Практически ежегодно обновляются клинические протоколы, как например, по сердечной недостаточности и другим направлениям. С обновлением этих протоколов добавляется много новых препаратов, над которыми десятилетиями работали специалисты, были проведены различные рандомизированные исследования. Это - новые подходы и алгоритмы в плане диагностики, новые критерии в ЭХО-диагностике/УЗИ сердца. С каждым годом делается огромный шаг вперёд в плане доказательной медицины.

А каким же, на ваш взгляд, должен быть врач-кардиолог?

– Самое главное для врача и не только кардиолога - иметь терпение и уметь слышать пациентов. Из личного опыта могу сказать, что слово все-таки тоже лечит.